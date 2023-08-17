Это давно очевидные вещи для всех, кто близок к войне, но руководители это только начали осознавать. Хотя на телемарафоне говорили долгое время другое.

Скоро придет время, и власть будет вынуждена признать и другие очевидные вещи, которые она до сих пор не способна понять, но без которых невозможно выиграть войну — преимущество в противостоянии государств создается, прежде всего, в стратегии и управлении. Ответственность требуется за планирование и реализацию, то есть за цикл Бойда, о котором я не раз писал. Да, это сложнее, чем зачитывать перед камерой написанный кем-то текст из суфлера. Но если президент Зеленский думает о победе, а не о сепаратных переговорах, ему нужно заняться созданием и реализацией стратегии победы, потому что армия и государство ждут от Зеленского стратегических решений, позволяющих опережать врага в войне. А не очередной фотосессии.

Например, когда Верховный главнокомандующий говорит о дронах, он должен отвечать и о производстве, и об организации, и о тактике, и о подготовке, и о комплектовании, и об определении лидеров, способных управлять такими сложными процессами. Нужны работающие решения, а не набор слов. Нужны работающие комплексные решения, и кроме властей никто их не сделает.

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И, конечно, в первую очередь, Зеленский должен назначить адекватного министра обороны, который понимает, что такое стратегия. Министр Резников уже давно растерялся и не влияет на обстоятельства, даже перестал комментировать очередное воровство, которое открылось в его министерстве. Нужен руководитель для Минобороны, который не скрывается и хотя бы понимает, о чем он говорит на войне.

Кстати, надеюсь, что никаких людей Ермака, причастных к разминированию Чонгара и сепаратных договоренностей с РФ, прямой измене страны, во главе Минобороны не появится. Назначение очередной бездумной марионетки на Минобороны будет означать продолжение коррупционных скандалов.

А цена беспорядка – десятки тысяч жизней…

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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