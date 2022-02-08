Целью визита в РФ было предотвратить эскалацию вокруг Украины, - Макрон

Об этом пишет BFMTV .



"Для меня говорилось о том, чтобы "заблокировать игру" с целью предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы", - подчеркнул президент Франции.



По его словам, он перемен выполнить цель.



"Эта цель для меня выполнена. Франция укрепила доверие", – добавил Эммануэль Макрон.



Кроме того, он отметил, что не ожидал от Владимира Путина значительных уступок по отношению к Украине.

Напомним, в понедельник, 7 февраля, Эммануэль Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров Макрон заявил , что РФ и Франция должны вместе построить гарантии безопасности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb