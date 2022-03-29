"Целью санкций не должен быть народ": авиаперевозчик, которым владеет правительство Дубая, не планирует прекращать работу в РФ

Об этом заявил президент авиаперевозчика Тим Кларк в интервью Bloomberg TV, передает ЭП .

"Россияне имеют право путешествовать, несмотря на происходящее в Украине. Целью санкций не должен быть народ России", - считает Кларк.

По его словам, Emirates будет выполнять рейсы в России, пока это поддерживает владелец - правительство Дубая.

В настоящее время авиакомпания выполняет два рейса в Москву и один в Санкт-Петербург ежедневно.



Президент Emirates отметил, что количество пассажиров на рейсах "довольно здоровое", наблюдается высокий спрос на перевозку багажа.

"Emirates оказалась одной из немногих оставшихся авиакомпаний, связывающих Россию с остальным миром", - пишет агентство.

