"Целью санкций не должен быть народ": авиаперевозчик, которым владеет правительство Дубая, не планирует прекращать работу в РФ
Авиакомпания Emirates (ОАЭ) продолжит работу в России, поскольку "россияне имеют полное право путешествовать, несмотря на санкции"
Об этом заявил президент авиаперевозчика Тим Кларк в интервью Bloomberg TV, передает ЭП .
"Россияне имеют право путешествовать, несмотря на происходящее в Украине. Целью санкций не должен быть народ России", - считает Кларк.
По его словам, Emirates будет выполнять рейсы в России, пока это поддерживает владелец - правительство Дубая.
В настоящее время авиакомпания выполняет два рейса в Москву и один в Санкт-Петербург ежедневно.
Президент Emirates отметил, что количество пассажиров на рейсах "довольно здоровое", наблюдается высокий спрос на перевозку багажа.
"Emirates оказалась одной из немногих оставшихся авиакомпаний, связывающих Россию с остальным миром", - пишет агентство.
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