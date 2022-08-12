Целью России является захватить Запорожскую АЭС, а не взорвать ее, - эксперт по атомной энергетике Литвинский
Эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский считает, что россияне планируют присоединить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме, однако угроза обстрелов станции остается
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Угроза подрыва Запорожской АЭС не единственная из всех существующих. На самом деле конечной целью российских войск является захватить ЗАЭС, а не ее подрыв. То есть Россия планирует присоединить Запорожскую АЭС к энергопотреблению тех территорий Украины, которые оккупировали российские войска. Однако, если у них не получится это сделать, так что ядерный шантаж России будет только усиливаться", - пояснил Литвинский.
Эксперт считает, что россияне с трудом, но могут присоединить ЗАЭС к собственной энергосистеме.
"Россия может прибегнуть к бомбардировке Запорожской АЭС, или к артиллерийским обстрелам. Такая угроза увеличивается каждый день. Для россиян вполне возможно присоединить ЗАЭС к своей энергосистеме. Эта задача не из легких, но вполне реальная. И кажется они уже начали над этим работать", - добавил он.
- Вечером 6 августа, российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник.
- 9 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона сообщил, что Росатом передал на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС план переподключения станции к Крыму , который реализуют оккупанты.
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