Целью России является захватить Запорожскую АЭС, а не взорвать ее, - эксперт по атомной энергетике Литвинский

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Угроза подрыва Запорожской АЭС не единственная из всех существующих. На самом деле конечной целью российских войск является захватить ЗАЭС, а не ее подрыв. То есть Россия планирует присоединить Запорожскую АЭС к энергопотреблению тех территорий Украины, которые оккупировали российские войска. Однако, если у них не получится это сделать, так что ядерный шантаж России будет только усиливаться", - пояснил Литвинский.

Эксперт считает, что россияне с трудом, но могут присоединить ЗАЭС к собственной энергосистеме.

"Россия может прибегнуть к бомбардировке Запорожской АЭС, или к артиллерийским обстрелам. Такая угроза увеличивается каждый день. Для россиян вполне возможно присоединить ЗАЭС к своей энергосистеме. Эта задача не из легких, но вполне реальная. И кажется они уже начали над этим работать", - добавил он.

Вечером 6 августа, российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник.

9 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона сообщил, что Росатом передал на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС план переподключения станции к Крыму , который реализуют оккупанты.