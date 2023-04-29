Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Недавние атаки России свидетельствуют о том, что Кремль перестал использовать дальнобойные ракеты. Так, во время последней волны 28 апреля РФ выпустила меньше ракет, чем зимой. По данным британской разведки, эта атака вряд ли была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Существует реалистичная возможность того, что Россия пыталась перехватить украинские резервные подразделения и военные поставки, недавно предоставленные Украине", - говорится в сообщении.

Британская разведка утверждает, что РФ использует неэффективный процесс целеуказания и дает приоритет воображаемой военной необходимости. В то же время она не предотвращает побочный ущерб, в том числе гибель гражданских.