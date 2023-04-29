Целью массированного ракетного обстрела минувших суток, вероятно, являются военные поставки, недавно поступившие Украине, - британская разведка
Возможной целью массированного удара крылатыми ракетами 28 апреля, вероятно, были перехват украинских резервных частей и военные поставки, недавно поступившие в Украину
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Недавние атаки России свидетельствуют о том, что Кремль перестал использовать дальнобойные ракеты. Так, во время последней волны 28 апреля РФ выпустила меньше ракет, чем зимой. По данным британской разведки, эта атака вряд ли была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины.
"Существует реалистичная возможность того, что Россия пыталась перехватить украинские резервные подразделения и военные поставки, недавно предоставленные Украине", - говорится в сообщении.
Британская разведка утверждает, что РФ использует неэффективный процесс целеуказания и дает приоритет воображаемой военной необходимости. В то же время она не предотвращает побочный ущерб, в том числе гибель гражданских.
- В Умани Черкасской области во время массированной атаки 28 апреля российская ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них - 4 ребенка, 18 травмированы. В Днепре погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, четыре человека пострадали.
- На Черниговщине днем 28 апреля россияне нанесли трое авиаударов по Костобоброву, повреждено восемь домов.
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