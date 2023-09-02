Целью должен быть Каддафи: экс-премьер Италии обвинил Францию в сбитии гражданского аэролайнера, случившемся в 1980 году

Об этом он заявил в интервью газете La Repubblica.

"Намерение заключалось в том, чтобы содрать кожу с Каддафи, летевшего на самолете Миг своих ВВС и план заключался в имитации учений НАТО с большим количеством самолетов, во время которых по ливийскому лидеру должна была быть выпущена ракета: учения были постановочным событием, которое позволило бы выдать атаку за непреднамеренный несчастный случай", - заявил он.

"Ливийский лидер избежал ловушки, потому что был предупрежден Кракси. Теперь Елисейские поля могут смыть позор, тяготеющий над Парижем", - добавил Амато.

Из штаб-квартиры министерства иностранных дел Франции на набережной Орсе появился первый комментарий: "В связи с этой трагедией Франция предоставила все, что было в ее распоряжении, когда ее об этом попросили".

Министерство также добавляет, что каждая информация была предоставлена "особенно в рамках проводимых итальянской системой правосудия расследований". Очевидно, что мы остаемся готовы работать с Италией, если она нас об этом попросит".

Что известно о массированном убийстве в Устице

27 июня 1980 года пассажирский самолет McDonnell Douglas DC-9 авиакомпании Itavia рейса 870 (IH 870, AJ 421), следовавший из Болонье в Палермо, Италия, упал в Тирренское море между островами Понца и Устика, в результате чего погиб 81 человек, находившийся на борту.

Известная в Италии как массированное убийство в Устице ("strage di Ustica"), катастрофа привела к многочисленным расследованиям, а также судебным искам и обвинениям; оно продолжает оставаться источником споров, включая заявления о сговоре со стороны правительства Италии и других лиц. Тогдашний премьер-министр Италии Франческо Коссига объяснил катастрофу тем, что самолет был случайно сбит во время перестрелки между ливийскими и французскими истребителями.