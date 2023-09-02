Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Целью должен быть Каддафи: экс-премьер Италии обвинил Францию в сбитии гражданского аэролайнера, случившемся в 1980 году

Целью должен быть Каддафи: экс-премьер Италии обвинил Францию в сбитии гражданского аэролайнера, случившемся в 1980 году

2 сентября, 2023 суббота
18:13
Мир

Бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато заявил, что самолет Itavia DC9, разбившийся 27 июня 1980 года вблизи Устицы, был сбит французской ракетой

Об этом он заявил в интервью газете La Repubblica.

"Намерение заключалось в том, чтобы содрать кожу с Каддафи, летевшего на самолете Миг своих ВВС и план заключался в имитации учений НАТО с большим количеством самолетов, во время которых по ливийскому лидеру должна была быть выпущена ракета: учения были постановочным событием, которое позволило бы выдать атаку за непреднамеренный несчастный случай", - заявил он.

"Ливийский лидер избежал ловушки, потому что был предупрежден Кракси. Теперь Елисейские поля могут смыть позор, тяготеющий над Парижем", - добавил Амато.

Из штаб-квартиры министерства иностранных дел Франции на набережной Орсе появился первый комментарий: "В связи с этой трагедией Франция предоставила все, что было в ее распоряжении, когда ее об этом попросили".

Министерство также добавляет, что каждая информация была предоставлена "особенно в рамках проводимых итальянской системой правосудия расследований". Очевидно, что мы остаемся готовы работать с Италией, если она нас об этом попросит".

Что известно о массированном убийстве в Устице

27 июня 1980 года пассажирский самолет McDonnell Douglas DC-9 авиакомпании Itavia рейса 870 (IH 870, AJ 421), следовавший из Болонье в Палермо, Италия, упал в Тирренское море между островами Понца и Устика, в результате чего погиб 81 человек, находившийся на борту.

Известная в Италии как массированное убийство в Устице ("strage di Ustica"), катастрофа привела к многочисленным расследованиям, а также судебным искам и обвинениям; оно продолжает оставаться источником споров, включая заявления о сговоре со стороны правительства Италии и других лиц. Тогдашний премьер-министр Италии Франческо Коссига объяснил катастрофу тем, что самолет был случайно сбит во время перестрелки между ливийскими и французскими истребителями.

  • 12 августа сообщалось , что Италия репатриировала из США 266 старинных артефактов, которые стоят десятки миллионов евро: туда их вывезла международная сеть контрабандистов в конце 1990-х годов.
Общество
Франция
Италия
НАТО
Читайте также:
2 сентября, 2023 суббота
ISW объяснил, для чего Россия создала "резервную армию"
Автор
1 сентября, 2023 пятница
Украина прорвала первую линию обороны россиян, а российские хакеры атаковали планшеты военных ВСУ с информацией о боевых задачах. Акценты мировых СМИ 1 сентября
1 сентября, 2023 пятница
Россия развернула ракетный комплекс "Сармат": он стреляет межконтинентальной ракетой, способной нести ядерный заряд
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
2 сентября
18:16
В Тель-Авиве произошли столкновения между противниками и сторонниками диктатуры в Эритрее: около 140 человек ранены
18:10
Эксклюзив
москва, кремль
Политолог Орешкин: Российские генералы понимают, что нужно что-то делать
17:44
Минобороны заявило, что взимает 456 млн гривен с недобросовестного поставщика сухпаев
17:35
Украина получила $232 млн от Всемирного банка на экстренный ремонт жилья
17:30
Эксклюзив
Китай не будет осуждать агрессию РФ против Украины, но и в дальнейшем будет соблюдать нейтралитет, - Майкл Макфол
16:33
Киев вернулся в рейтинг самых комфортных городов от The Economist, но с низким результатом
16:28
Обновлено
РФ ударила из авиации по Одрадокаменке в Херсонской области: погиб мужчина, есть раненые
16:11
В возрасте 76 лет скончался американский певец и автор песен Джимми Баффет
16:00
В Киеве откроют первую библиотеку настольных игр, которые будут выдавать домой, как книги
15:55
Пропаганда РФ сфабриковала фейковый ролик о гибели 400 тысяч украинских военных
15:48
Обстрелы в Харьковской области: в Волчанске и Чугуевском районе есть погибшая и двое раненых
15:39
Эксклюзив
Будут голосовать завезенные россияне за никогда не проживавших в Украине кандидатов: Правозащитник о псевдовыборах РФ на временно оккупированных территориях
15:28
Приложение "Дия"
В скором времени в "Дии" появятся еще четыре новых сервиса
15:19
Обновлено
Нобелевский фонд отозвал приглашение послов РФ, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий
15:15
Курс валют 2 сентября: цены на доллар, евро, злотый
15:00
Эксклюзив
В критических случаях Путин сдается под давлением и его угрозы ничего не стоят, - Макфол
15:00
Эксклюзив
Путин хочет затянуть войну, но речь идет о возможности завершить ее как можно скорее, - российский диссидент Яковенко
14:49
В Бердянске слышали мощный взрыв
14:42
На следующей неделе может обновиться руководство Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, - нардеп
14:36
В России заявили о якобы обстреле Белгородской области: есть погибший
14:24
Россияне обстреляли из минометов Середину-Буду на Сумщине: ранены два энергетика
14:10
В Турции грузовик с песком столкнулся с автобусом: 6 погибших, 42 раненых
14:01
Чтобы остановить контрнаступление ВСУ, россияне поджигают минные поля, - The New York Times
13:56
"Испорть бюллетень": с помощью БПЛА жителей ТОТ призывают игнорировать псевдовыборы
13:51
Белый дом готовится к вероятному импичменту Байдена по инициативе республиканцев, - NBC
13:35
На оккупированных территориях нехватка пресной воды: выдается дозировано только при наличии паспорта РФ
13:33
OPINION
Богдан Буткевич
Движ с Коломойским имеет несколько целей
13:25
Эксклюзив
Независимый политолог Орешкин рассказал, кто в РФ является основной угрозой режиму Путина
13:24
Киберпреступность обойдется Германии в 206 миллиардов евро в 2023 году
13:23
Интервью
Майкл Макфол
Путин больше всего боится потерять Крым, - посол Майкл Макфол в интервью Еспресо
13:15
Продавал гуманитарную помощь для Ирпеня: полиция разоблачила псевдоволонтера
12:57
Обновлено
В Кривом Роге ПВО сбила российский беспилотник
12:48
"Если у школы не будет генераторов - перейдут на дистанционную форму": в МОН прокомментировали подготовку к зиме
12:08
Обновлено
минкульт
В Раде в ближайшее время назначат нового главу Минкульта
11:59
Индия запустила первый аппарат для исследования Солнца
11:45
Раздавал антиукраинские листовки: в Житомирской области СБУ собрала доказательства против клирика Московского патриархата
11:40
На Харьковщине в результате вражеских обстрелов обесточены 10 тыс. потребителей
11:02
Обзор
Ракета Х-22: все о вооружении, которое Россия использует для террористических атак
11:00
Обзор
США говорят о значительном успехе ВСУ за последние три дня, Украина запустила свою дальнобойную ракету, Маск помог распространять пропаганду РФ. Акценты мировых СМИ 2 сентября
10:55
Эксклюзив
На южном фронте вызревает неприятная ситуация для россиян, - боец ВСУ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV