Целью должен быть Каддафи: экс-премьер Италии обвинил Францию в сбитии гражданского аэролайнера, случившемся в 1980 году
Бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато заявил, что самолет Itavia DC9, разбившийся 27 июня 1980 года вблизи Устицы, был сбит французской ракетой
Об этом он заявил в интервью газете La Repubblica.
"Намерение заключалось в том, чтобы содрать кожу с Каддафи, летевшего на самолете Миг своих ВВС и план заключался в имитации учений НАТО с большим количеством самолетов, во время которых по ливийскому лидеру должна была быть выпущена ракета: учения были постановочным событием, которое позволило бы выдать атаку за непреднамеренный несчастный случай", - заявил он.
"Ливийский лидер избежал ловушки, потому что был предупрежден Кракси. Теперь Елисейские поля могут смыть позор, тяготеющий над Парижем", - добавил Амато.
Из штаб-квартиры министерства иностранных дел Франции на набережной Орсе появился первый комментарий: "В связи с этой трагедией Франция предоставила все, что было в ее распоряжении, когда ее об этом попросили".
Министерство также добавляет, что каждая информация была предоставлена "особенно в рамках проводимых итальянской системой правосудия расследований". Очевидно, что мы остаемся готовы работать с Италией, если она нас об этом попросит".
Что известно о массированном убийстве в Устице
27 июня 1980 года пассажирский самолет McDonnell Douglas DC-9 авиакомпании Itavia рейса 870 (IH 870, AJ 421), следовавший из Болонье в Палермо, Италия, упал в Тирренское море между островами Понца и Устика, в результате чего погиб 81 человек, находившийся на борту.
Известная в Италии как массированное убийство в Устице ("strage di Ustica"), катастрофа привела к многочисленным расследованиям, а также судебным искам и обвинениям; оно продолжает оставаться источником споров, включая заявления о сговоре со стороны правительства Италии и других лиц. Тогдашний премьер-министр Италии Франческо Коссига объяснил катастрофу тем, что самолет был случайно сбит во время перестрелки между ливийскими и французскими истребителями.
- 12 августа сообщалось , что Италия репатриировала из США 266 старинных артефактов, которые стоят десятки миллионов евро: туда их вывезла международная сеть контрабандистов в конце 1990-х годов.
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