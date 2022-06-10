Целью деолигархизации была борьба за контроль над СМИ, - медиаменеджер Мустафин

Об этом он сказал в эфире Киев FM, передает Детектор медиа .

"Когда принимался этот закон о деолигархизации, некоторые говорили, что это закон не против олигархов, а о том, чтобы отнять у олигархов телеканалы. Проходит полгода, и человек, отвечающий за борьбу с коррупцией и в частности с олигархической системой, говорит: да каналы же отняли. Видимо, этот закон действительно был для того, чтобы забрать у олигархов инструменты влияния. Это была борьба не против олигархов, а за контроль над средствами массовой информации. И она завершилась победой власти", - отметил Мустафин.

Медиаменеджер подчеркнул, что, по его мнению, после объединения коммерческих телеканалов в общий марафон "Единые новости" они потеряли признаки самостоятельных медиа.

"Управляют повесткой дня этого марафона люди, уполномоченные с улицы Банковой. То есть власть взяла под контроль медиапространство. Формально канал может принадлежать Коломойскому, Ахметову, Фирташу, хоть Медведчуку. Вопрос в том, кто определяет контент этих телеканалов. Сейчас этот контент определяет власть", – объяснил он.

Закон об олигархах

5 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1780-IX (об олигархах) . Закон устанавливает четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов чиновников с олигархами. В Офисе президента отмечают, что олигарх - лицо, подпадающее по меньшей мере под три таких критерия:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Все должностные лица, чьи решения влияют на судьбу общества, должны подавать декларации о своих связях с олигархами.

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