Целовать домашних питомцев может быть опасно: ученые назвали причину

Об этом сообщает ScienceAlert .

Хотя наличие домашнего животного имеет множество преимуществ для психического и физического здоровья людей, наши любимцы также могут переносить инфекционные заболевания, которые иногда могут передаваться и людям. Хотя риски не высоки

Инфекционные заболевания, передающиеся от животных человеку, называются зоонозами. Пока известно о более 70 возбудителях, которые передаются людям. Чаще видимых симптомов болезни может не быть, поэтому вам легче подхватить ее, поскольку вы не подозреваете об этом.

К группе риска относятся беременные женщины, дети, люди с ослабленной иммунной системой и пожилые люди. Поэтому важно знать о рисках и принимать необходимые меры, чтобы предотвратить заражение.

Зоонозы могут передаваться непосредственно от домашних животных людям через контакт со слюной, биологическими жидкостями и калом.

"Исследования показывают, что распространенность зоонозов, связанных с домашними животными, низкая. Однако настоящее количество инфекций, вероятно, недооценено, поскольку многие зоонозы не подлежат объявлению или могут иметь несколько путей заражения или общие симптомы", - говорится в сообщении.

Собаки и кошки являются основными носителями зоонозных инфекций, вызванных вирусами, бактериями, грибками и паразитами. Это значит, что патогены обитают в их популяции.

Собаки часто переносят бактерии Capnocytophaga во рту и слюне, которые могут передаваться людям через тесный контакт или укусы. Большинство людей не болеет, но эти бактерии иногда могут вызывать инфекции у людей с ослабленной иммунной системой.

Зоонозы, носителями которых являются кошки, включают в себя ряд заболеваний, распространяемых фекально-оральным путем, например лямблиоз, кампилобактериоз, сальмонеллез и токсоплазмоз. Это значит, что особенно важно мыть руки или использовать перчатки во время работы с лотком для кошачьего туалета.

Домашние птицы иногда могут передавать пситакоз, бактериальную инфекцию, вызывающую пневмонию. Контакт с домашними черепахами связывают с заражением людей сальмонеллезом, особенно маленьких детей. Даже домашние рыбки связывают с риском ряда бактериальных инфекций у людей, включая вибриоз, микобактериоз и сальмонеллез.

Недавнее исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что половина владельцев позволяла домашним животным облизывать им лицо, а 18% позволяли собакам делить с ними кровать. То же исследование показало, что 45% владельцев кошек позволяли им прыгать на кухонную раковину.

Еще одной группой риска являются маленькие дети, поскольку они склонны к поведению, повышающему риск заболеть болезнями, передающимися животными, например тянут руки в рот после того, как прикасаются к домашним животным. Дети также реже моют руки должным образом после общения с животными.

Правила гигиены и содержания домашних животных, которые могут снизить риск заболевания

Мойте руки после игры с домашним питомцем и после того, как пользовались подстилкой, игрушками или убирали фекалии.

Не позволяйте домашним животным облизывать лицо или открытые раны.

Наблюдайте за маленькими детьми, когда они играют с домашними животными, и когда они моют руки после игры с домашними животными.

Надевайте перчатки при замене лотков для туалета или чистки аквариумов.

Не допускайте животных на кухню.

Также необходимо не забывать о профилактических визитах к ветеринару и прививкам. Если вы видите, что ваш любимец плохо себя чувствует, то лучше срочно обратиться к врачу, потому что от этого может зависеть и ваше самочувствие.