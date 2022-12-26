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OPINION

Цели "спецоперации" Путина: от полного покорения Украины до мести за поражение

Валерий Чалый
26 декабря, 2022 понедельник
08:00
Мнение

За поребриком начали спрашивать путинских пособников о целях их войны против Украины — и они опять что-то мямлят или дают лживые показания, которые все время меняются

На самом деле все просто: некоторые не хотят прямо отвечать (узкий круг), потому что уже многое провалилось, а остальные (широкий круг) просто не знают, какие цели после своего поражения озвучит руководитель россиянам…

Реальные цели, которые они публично не объявляют, таковы (по мере приближения к провалу этих этапов и общему поражению):

1. Покорить полностью Украину и украинцев через полную оккупацию.

2. Захватить большую часть территории, включая столицу, и не допустить деоккупации.

3. Захватить значительную часть украинских земель на Юге и Востоке Украины.

4. Оставить под оккупацией и аннексией хоть что-нибудь.

5. Только отомстить народу Украины за свое поражение.

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В настоящее время они под давлением ВСУ переходят от третьего к четвертому этапу. А скоро уже придет и пятый.

На самом деле он уже частично применяется, что свидетельствует о неизменности такого сценария: от желания полностью взять под контроль Украину до жалкой мести обычным жителям.

Но после этого пятого этапа обязательно придет и наш: победа над агрессором и захватчиками!

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Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США

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