Цели "спецоперации" Путина: от полного покорения Украины до мести за поражение
За поребриком начали спрашивать путинских пособников о целях их войны против Украины — и они опять что-то мямлят или дают лживые показания, которые все время меняются
На самом деле все просто: некоторые не хотят прямо отвечать (узкий круг), потому что уже многое провалилось, а остальные (широкий круг) просто не знают, какие цели после своего поражения озвучит руководитель россиянам…
Реальные цели, которые они публично не объявляют, таковы (по мере приближения к провалу этих этапов и общему поражению):
1. Покорить полностью Украину и украинцев через полную оккупацию.
2. Захватить большую часть территории, включая столицу, и не допустить деоккупации.
3. Захватить значительную часть украинских земель на Юге и Востоке Украины.
4. Оставить под оккупацией и аннексией хоть что-нибудь.
5. Только отомстить народу Украины за свое поражение.
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В настоящее время они под давлением ВСУ переходят от третьего к четвертому этапу. А скоро уже придет и пятый.
На самом деле он уже частично применяется, что свидетельствует о неизменности такого сценария: от желания полностью взять под контроль Украину до жалкой мести обычным жителям.
Но после этого пятого этапа обязательно придет и наш: победа над агрессором и захватчиками!
Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
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