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Цели Путина в войне уже направлены на его выживание, – дипломат Брайза

15 июля, 2023 суббота
19:34
Война с Россией

Президент России Владимир Путин уже стремится не уничтожить украинскую нацию, а выжить

Об этом сказал американский дипломат Мэтью Брайза в эфире Еспресо.

"Цели Путина изменились от его действительно безумного стремления захватить Киев всего за несколько дней и, по сути, уничтожить украинскую нацию - до того, чтобы просто продержаться и не допустить уничтожения своих военных на поле боя, пока США и их союзники по НАТО, а также другие друзья по всему миру не устанут оказывать помощь Украине. Цели Путина уже не столь преступные, как только можно себе представить, это уже не геноцидальное стремление уничтожить украинскую нацию, теперь они направлены на его личное выживание", - подчеркнул он.

Дипломат отметил, что мятеж Пригожина поразил президента РФ и добил моральный дух российских войск. Путин закрыл глаза на попытку свержения власти, что деморализовало армию

"В окружении Путина много людей, которые явно хотят, чтобы он ушел. И поэтому я думаю, что сейчас его целью является просто выжить", - подытожил Мэтью Брайза.

Что известно о мятеже Пригожина

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. На это главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – диктатор дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали, что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

3 июля российские СМИ опубликовали фото , сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси. В украинской разведке отметили, что Пригожин вряд ли переместит всех бойцов в Беларусь и сам не будет находиться там постоянно. Очевидно, речь идет о переброске части вагнеровцев.

6 июля Лукашенко сообщил, что вагнеровцы находятся в своих полевых лагерях, а основатель компании Евгений Пригожин – на территории РФ.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что через 5 дней после мятежа Путин встретился Пригожиным в Кремле.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что во время мятежа ЧВК Вагнера дошла до российской ядерной базы, единственным барьером оказались закрытые двери

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.

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