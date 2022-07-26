Цели Путин в Украине потерпели неудачу, Россия будет еще более унижена, - представитель конгресса США
Цели президента Российской Федерации Владимира Путина в Украине потерпели неудачу. Страна потерпит поражение, если будет продолжать войну на украинской территории
Об этом заявил сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США Майк Куигли, передает "Голос Америки" .
Как известно, группа американских законодателей от Республиканской и Демократической партии посетила Украину 23 июля, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским, провела встречу с депутатами Верховной Рады, а также посетила Бучу, Ирпень и другие районы под Киевом.
Двухпартийную делегацию возглавил член палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит. В поездке приняли участие сопредседатель украинского кокуса Майк Куигли, конгрессмен Майкл Уолтц, конгрессвумен Элисса Слоткин и конгрессвумен Майки Шерил.
Куигли отметил, что в ходе визита в Киев состоялись плодотворные дискуссии о влиянии западной помощи на войну и о том, что Соединенные Штаты и конгресс могут предпринять, чтобы продолжать поддерживать украинскую борьбу за демократию.
"Мое послание президенту России Путину понятно: ваши цели в Украине потерпели неудачу. Если вы продолжите это незаконное нападение, Россия будет только еще более изолирована и унижена. Украина и ее союзники не будут колебаться", - подчеркнул он.
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