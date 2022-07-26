Об этом заявил сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США Майк Куигли, передает "Голос Америки" .

Как известно, группа американских законодателей от Республиканской и Демократической партии посетила Украину 23 июля, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским, провела встречу с депутатами Верховной Рады, а также посетила Бучу, Ирпень и другие районы под Киевом.

Двухпартийную делегацию возглавил член палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит. В поездке приняли участие сопредседатель украинского кокуса Майк Куигли, конгрессмен Майкл Уолтц, конгрессвумен Элисса Слоткин и конгрессвумен Майки Шерил.

Куигли отметил, что в ходе визита в Киев состоялись плодотворные дискуссии о влиянии западной помощи на войну и о том, что Соединенные Штаты и конгресс могут предпринять, чтобы продолжать поддерживать украинскую борьбу за демократию.

"Мое послание президенту России Путину понятно: ваши цели в Украине потерпели неудачу. Если вы продолжите это незаконное нападение, Россия будет только еще более изолирована и унижена. Украина и ее союзники не будут колебаться", - подчеркнул он.

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