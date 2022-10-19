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Целенаправленные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины – это акты террора. И мы должны так это называть, – Урсула фон дер Ляен

19 октября, 2022 среда
14:12
Мир

Урсула фон дер Ляен на заседании Европейского парламента заявила, что целенаправленные атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины – это акты террора, так их и должны называть

Об этом информирует об этом в твиттере президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен .

"Вчера мы снова видели целенаправленные атаки России на гражданскую инфраструктуру. Это знаменует новую главу в и без того очень жестокой войне. Международный порядок очень четкий. Это военные преступления. Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру с четкой целью отключить мужчин, женщин, детей от воды, электроэнергии и отопления с приходом зимы – это акты чистого террора. И мы должны это так называть", - заявила Урсула фон дер Ляен.

Также президент Европейской комиссии на пленарном заседании Европейского парламента по подготовке заседания Рады отметила продолжение поддержки Украины столько, сколько нужно.

"И мы защитим европейцев от другой войны, которую ведет Путин – это его война против нашей энергетики. Я знаю, что европейцы обеспокоены; обеспокоенность инфляцией; обеспокоены своими счетами за электроэнергию; обеспокоен зимой. Лучшим ответом на газовый шантаж Путина является европейская солидарность единство", - сказала президент.

Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС должен покупать газ вместе и совместно пользоваться им.

"Эти три мероприятия – объединение, сохранение и совместное использование – будут иметь положительное влияние на цены. Но, конечно, нужно сделать больше, чтобы преодолеть скачки цен и манипуляции Россией на энергетическом рынке. Мы не поддались шантажу. Мы оказывали сопротивление. "Это важно. Но мы также видим, что сопротивление российскому энергетическому давлению имеет свою цену. Счета за газ европейских семей стремительно выросли. А нашим компаниям трудно поддерживать конкурентоспособность. Речь идет не только о конкурентоспособности на едином рынке - это тоже важно", - добавила Урсула. .

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газ
война с Россией
Экономика
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