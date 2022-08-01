Об этом заявил в эфире всеукраинского телемарафона генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Сейчас действительно одна из версий – это целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи. Это одна из версий, которая сейчас прорабатывается. Уже назначены несколько экспертиз, были опрошены более 50 свидетелей", – сказал генпрокурор.

Он также пообещал безотлагательно информировать общество о ходе расследования, однако предостерег, что будет делать это "с условием того, чтобы это не помешало дальнейшему расследованию".

Справочно . Алексей Афанасьевич Вадатурский (род. 8 сентября 1947, с. Бендзары, Балтский район, Одесская область) - украинский агропредприниматель. Герой Украины, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия "НИБУЛОН", вице-президент Украинской зерновой ассоциации (с февраля 2005).

В 2021 году Forbes оценил состояние бизнесмена в 430 млн долларов, Вадатурский занял 24-е место в рейтинге ТОП-100 самых богатых людей Украины.

31 июля из-за обстрела Николаева погиб один из самых богатых бизнесменов Украины Алексей Вадатурский.