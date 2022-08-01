Целенаправленное убийство. Генпрокурор о гибели Алексея Вадатурского
Одной из версий следствия, которое ведет Офис генпрокурора по делу гибели украинского бизнесмена Алексея Вадатурского, является целенаправленное убийство
Об этом заявил в эфире всеукраинского телемарафона генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
"Сейчас действительно одна из версий – это целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи. Это одна из версий, которая сейчас прорабатывается. Уже назначены несколько экспертиз, были опрошены более 50 свидетелей", – сказал генпрокурор.
Он также пообещал безотлагательно информировать общество о ходе расследования, однако предостерег, что будет делать это "с условием того, чтобы это не помешало дальнейшему расследованию".
Справочно . Алексей Афанасьевич Вадатурский (род. 8 сентября 1947, с. Бендзары, Балтский район, Одесская область) - украинский агропредприниматель. Герой Украины, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия "НИБУЛОН", вице-президент Украинской зерновой ассоциации (с февраля 2005).
В 2021 году Forbes оценил состояние бизнесмена в 430 млн долларов, Вадатурский занял 24-е место в рейтинге ТОП-100 самых богатых людей Украины.
- 31 июля из-за обстрела Николаева погиб один из самых богатых бизнесменов Украины Алексей Вадатурский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.21
Покупка 39.21Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 41.04
- Актуальное
- Важное