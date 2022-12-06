"Целее будут": в Днепре на территорию КП "Зооконтроль" перенесут памятники, связанные с РФ
Исполнительный комитет горсовета Днепра принял решение о переносе памятников, связанных с РФ, на территорию КП "Зооконтроль", где они будут теперь храниться
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
Он отметил, что за 10 месяцев полномасштабной войны городские власти Днепра уже неоднократно обращались к столичным начальникам с просьбой определить объекты культурного наследия и исключить из их перечня памятники, связанные с бывшим СССР и Россией. Впрочем, никакого результата не было.
"За почти 10 месяцев войны мы так и не дождались официального разъяснения от патриотически настроенных дядь и теть из Минкульта. Потому что они смелы только на словах. Ну, или в борьбе с "Довженко-центром", - написал Филатов.
В связи с этим 6 декабря исполнительный комитет горсовета Днепра самостоятельно принял решение о переносе памятников, связанных с СССР и РФ, на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". В список попали памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим. Демонтаж начнется в ближайшие дни.
"Пусть пока постоят там. Целее будут", - отметил Филатов.
- 30 ноября горсовет Одессы принял решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.87
- Актуальное
- Важное