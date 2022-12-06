Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Он отметил, что за 10 месяцев полномасштабной войны городские власти Днепра уже неоднократно обращались к столичным начальникам с просьбой определить объекты культурного наследия и исключить из их перечня памятники, связанные с бывшим СССР и Россией. Впрочем, никакого результата не было.

"За почти 10 месяцев войны мы так и не дождались официального разъяснения от патриотически настроенных дядь и теть из Минкульта. Потому что они смелы только на словах. Ну, или в борьбе с "Довженко-центром", - написал Филатов.

В связи с этим 6 декабря исполнительный комитет горсовета Днепра самостоятельно принял решение о переносе памятников, связанных с СССР и РФ, на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". В список попали памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим. Демонтаж начнется в ближайшие дни.

"Пусть пока постоят там. Целее будут", - отметил Филатов.

30 ноября горсовет Одессы принял решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову.