Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Цель Запада – в конце войны переформатировать РФ для сдерживания Китая, - дипломат Осипенко
Эксклюзив

Цель Запада – в конце войны переформатировать РФ для сдерживания Китая, - дипломат Осипенко

10 января, 2023 вторник
18:03
Мир США Китай

Запад не даст распастись России - после победы Украины ее переформатируют с целью сдерживания Китая, чтобы тот не имел влияния на Урал

Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Руслан Осипенко.

Развитие событий на поле боя зависит от поставок западного оружия, которое нам дают не в том количестве, которое нужно для решительной и быстрой победы над Россией. Запад дает оружие только, чтобы обескровливать Россию и переходит к более мощному оружию, когда РФ не может осуществлять резких шагов. Запад руками Украины ослабляет РФ. Когда ослабили до определенного уровня - дали больше оружия", - отметил он.

По мнению Осипенко, если бы нам одновременно дали все необходимое оружие, мы бы закончили войну до середины этого года.

"Я думаю, что цель Запада – после проигрыша войны переформировать Россию для сдерживания Китая. Думаю, не дадут ей распастись. Ее переформатируют как Германию после Второй мировой войны. Россия будет направлена на то, чтобы Китай не распространял свое влияние на Урал и не мог получить ресурсы из РФ и усилить себя", - подытожил дипломат.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Китай
война с Россией
Читайте также:
путін
7 января, 2023 суббота
"Собрали в полночь слушать речь Путина": Тяжело раненый в Макеевке рассказал, как там погибли мобилизованные из Саратова
Намісник Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павло (Лебідь)
9 января, 2023 понедельник
Как только наместнику Лавры Павлу ограничат свободу, начнутся разговоры об обмене на пленных, - полит-эксперт Антонюк
Олександр Усик
9 января, 2023 понедельник
Усика склоняют к рискованному поступку, который поставит под угрозу сражение с Фьюри
Киев
-4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.04
    Покупка 40.04
    Продажа 40.75
  • EUR
    Покупка 41.77
    Продажа 42.86
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
10 января
18:41
Полиция обнаружила 16 502 погибших в десяти областях с начала полномасштабного вторжения
18:32
Санкции привели к многочисленным поломкам и авариям пассажирских самолетов в России, - СМИ
18:30
Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии прибыла в Харьков с неанонсированным визитом
18:21
Зеленский обсудил с бельгийским премьером срочные оборонные нужды Украины
18:18
Эксклюзив
Благотворительный проект "На защите прав" оказывает юридическую помощь воинам и их семьям, - волонтер Брит
18:10
Covid-19 в Китае: на спутниковых снимках зафиксировали скопление людей возле крематориев и похоронных бюро
18:07
OPINION
Обезьяна Господа Бога
18:05
В 2022 году инфляция в Украине достигла 26,6%, - Госстат
18:00
Эксклюзив
Любое отстранение Путина от власти приведет к распаду России, - дипломат Огрызко
17:58
Порошенко рассказал, как британские DAFы будут защищать города от "шахедов", а северная граница – от наступления из Беларуси
17:55
Страны G7 готовят две предельные цены на российские нефтепродукты, - Reuters
17:54
РФ сократила артобстрелы на некоторых участках фронта в Украине до 75%, предположительно из-за дефицита вооружения, - CNN
17:49
В Анкаре омбудсмены Украины и РФ при посредничестве Турции обсудят возвращение пленных
17:47
Бесплатный обмен ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы стартует 16 января, - Шмигаль
17:35
Верховная Рада
В ВР зарегистрировали проект постановления о лишении мандата нардепа Аксенова
17:25
Украинские атомные электростанции покрывают более 50% потребления света, сейчас эксплуатируются 9 энергоблоков, — Госатомрегулирование
17:23
Россия перебрасывает свои силы из Беларуси на Восток Украины, чтобы усилить войска, - пресс-секретарь ГПСУ
17:13
Украина Турция
В Турции заявили о поддержке "формулы мира" Зеленского
16:57
МАГАТЭ развернет мониторинговые миссии на всех украинских АЭС, – глава Госатомрегулирования Кориков
16:56
"Чебурашка" обогнала "Холопа": в России назвали самый кассовый фильм в истории проката
16:55
Бельгия и Нидерланды в 2022 году совместно конфисковали рекордное количество кокаина
16:50
Оккупанты запугивают мелитопольцев и побуждают их доносить на проукраинских граждан, - мэр
16:43
Зеленский проинформировал президента Евросовета Мишеля о нуждах Украины в вооружении
16:37
Эксклюзив
На Запорожском направлении продолжаются тяжелые стрелковые бои, - полковник СБУ Костенко
16:29
Оккупанты обстреляли пограничные Черниговщины и Сумщины из минометов и ствольной артиллерии
16:28
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:28
Весной Германия будет существенно больше запасов газа в хранилищах, чем в прошлом году, - аналитики
16:27
Эксклюзив
На "Рамштайне" найдется формула для поставок танков Leopard Украине, - эксперт Defense Express Рябых
16:10
Россияне превратили Запорожскую АЭС в военную и ремонтную базу, - Госатомрегулирование
16:05
OPINION
Армения выползает из-под российской сферы влияния
15:59
Украина получила от стран ЕС около 50 млрд евро помощи, – глава Евросовета Мишель
15:53
Уайлдер проведет бой против боксера, отобравшего титулы у Джошуа
15:50
Глава Одесской ОВА уволил Олега Муратова с должности заместителя
15:40
Украинские пограничники получили от Польши партию генераторов: их передадут на восток
15:14
Россияне за сутки 86 раз ударили по Соледару, ситуация самая сложная на восточном фронте, - пресс-секретарь ВСУ
15:10
снег турция
Где в Украине ожидаются осадки 11 января. Прогноз погоды от Наталки Диденко
15:09
Эксклюзив
В Бахмуте находится семья с младенцем, которому несколько месяцев, - волонтер
15:03
Stinger
В Латвии размышляют о передаче Украине новой партии ЗРК Stinger
14:55
Люди включают обогреватели: в ДТЭК объяснили, почему в Киеве и области становится все больше отключений света
14:38
Российский снаряд попал во двор многоквартирного дома в Херсоне, есть раненый
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV