Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Руслан Осипенко.

Развитие событий на поле боя зависит от поставок западного оружия, которое нам дают не в том количестве, которое нужно для решительной и быстрой победы над Россией. Запад дает оружие только, чтобы обескровливать Россию и переходит к более мощному оружию, когда РФ не может осуществлять резких шагов. Запад руками Украины ослабляет РФ. Когда ослабили до определенного уровня - дали больше оружия", - отметил он.

По мнению Осипенко, если бы нам одновременно дали все необходимое оружие, мы бы закончили войну до середины этого года.

"Я думаю, что цель Запада – после проигрыша войны переформировать Россию для сдерживания Китая. Думаю, не дадут ей распастись. Ее переформатируют как Германию после Второй мировой войны. Россия будет направлена на то, чтобы Китай не распространял свое влияние на Урал и не мог получить ресурсы из РФ и усилить себя", - подытожил дипломат.