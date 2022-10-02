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Главная война с Россией Цель ВСУ после освобождения Правобережья Херсона превратить Крым из "непотопляемого авианосца" в мишенное поле, - военный эксперт Грабский
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Цель ВСУ после освобождения Правобережья Херсона превратить Крым из "непотопляемого авианосца" в мишенное поле, - военный эксперт Грабский

2 октября, 2022 воскресенье
11:19
война с Россией

После освобождения Херсона под ударами Вооруженных сил Украины окажется массированная сеть обеспечения группировки российских войск в Крыму

Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Сергей Грабский.

"Наша стратегическая цель после освобождения правобережной Херсонщины превратить Крым из "непотопляемого авианосца" в мишенное поле для наших дальнобойных систем. Противник за последние восемь лет развернул там массированную сеть обеспечения группировки войск, действующих в Украине, Ливии и Сирии", - отметил он.

По мнению Грабского, сейчас эта сеть становится объектом постоянных ударов.

"Удары по Новофедоровке показали, что мы имеем возможность одним махом уничтожить всю авиацию противника. Они были вынуждены ее передислоцировать. Противник нет достаточной разветвленной сети инфраструктуры на Северокавказском направлении, чтобы передислоцировать весь флот. У нас есть основания говорить, что однажды Черноморский флот будет вынужден где-то "самозатопиться", - добавил эксперт.

По его оценке, оперировать в западной части акватории Черного моря противник уже не может.

"Он гарантированно попадает под удары ракет. Именно это они боятся выйти из-за мыса Фиолент, западной окраины Крыма и ведут себя крайне осторожно. Мы видим, что интенсивность ракетных ударов, которые наносятся с морской акватории Крыма, значительно уменьшились в последнее время", - подытожил Грабский. .

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Крым
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