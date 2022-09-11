Буквально у нас на глазах разгорается очень существенный узловой момент. Он связан с одной стороны с визитом Блинкена, мы понимаем, что на Рамштайне дежурном также пришли к чрезвычайно важным решениям, но в то же время определенной сигнальной ракетой, которая начала или заманифестировала принципиально новую эру, стала статья генералов Забродского и Залужного, где они очертили четкий периметр войны и обратились к нашим союзникам с недвусмысленным намеком: нам нужны ракеты для того, чтобы в России не чувствовали себя безнаказанно.

Да, действительно, 8 числа разворачивались исторические события, их плотность была чрезвычайно большой. Это и ключевое заседание Рамштайна, где наконец-то преодолели это сопротивление в американской администрации "Путин-ферштейн" Салливана о предоставлении дальнобойных ракет Himers и ATACMS, и символический визит Блинкена в Киев, и совещание, как по советской терминологии, "селекторное совещание", которое Байден проводил со своими союзниками о помощи Украине. Я думаю, что в значительной степени это результат прежде украинской дипломатии и боевых успехов ВСУ. Однако, что касается внутриполитической борьбы, в частности в американской администрации, это результат манифеста 20 выдающихся американских политических и военных лидеров, о котором мы говорили с вами в прошлый раз. Манифест: Америка должна вооружить Украину сегодня, пока не слишком поздно. Это манифест от 17 августа, где они задали очень прямой вопрос, резко президенту Байдену: мы поставляем Украине оружие для того, чтобы оно победило Россию в этой войне, в которой она защищает всю мировую цивилизацию, или для того, чтобы в этой войне сохранялось равновесие, и не дай Бог, как иногда говорят ваши советники, наступила эскалация конфликта. Ответ предоставлен целым рядом событий, но прежде новым пакетом вооружения, символическим визитом Блинкена, что Америка подтверждает форму Остина, как он произнес еще 25 апреля в Киеве: цель США в этой войне – победа Украины, полное восстановление ее территориальной целостности и ослабление России до такого уровня, чтобы она никогда не могла повторять такую агрессию. Вот с этого 25 апреля еще никогда эта форма не была столь четко подтверждена всей американской администрацией, включая президента Байдена, как это было сделано 8 сентября. Я думаю, что это ключевой поворотный пункт украинско-российской войны. И вы правильно упомянули значение статьи генералов Залужного и Забродского. Я вам даже больше скажу, мои ощущения как эксперта, что в этой статье есть еще два автора – это генерал Ллойд Остин и генерал Марк Милли, которые совместно работали над всеми документами. И эта статья была призвана помочь именно им во внутренней американской борьбе. Это заявление четырех генералов, двух украинских и двух американских, о целях союзников США, Украины и, конечно, Великобритании, визита нового премьера которой мы ожидаем в ближайшие дни. Союзники намерены победить Россию в этой войне.

Две основные фразы, которые мы услышали от Путина. Это о так называемой "резиновой заднице" или "резиновой попе" на языке оригинала. А второй момент, также чрезвычайно характерный, он сказал, что Россия во время войны против Украины ничего не потеряла. То есть он уже готов оправдываться.

Ну, за эту фразу дополнительно уже не международный трибунал, а российский, при новой власти, потребует над ним суда. Это ужасная фраза, но она характеризует полное состояние распада его личности. Это уже замечено, мы видим сигналы, как очень жирные крысы начинают сбегать с путинского корабля, понимая, что этот безумец приведет их только к катастрофе. Прежде всего, я имею в виду странные демарши вокруг чеченского руководителя Рамзана Кадырова.

Если можно, давайте сейчас детализируем эту ситуацию, почему он стал намекать о своем возможном уходе от дела, почему он быстро вернулся на старую позицию. Что произошло, по вашему мнению?

Во-первых, я думаю, что разговоры о его перебрасывании в Москву, о его повышении были инициированы силовиками. Здесь следует понимать, что силовики единодушно ненавидят Кадырова. Ведь Кадыров по сути выиграл у России войну и Путин заключил с ним мир. По сути, Путин капитулировал и выплачивает Чечне гигантскую дань за то, чтобы Кадыров, во-первых, изображал лояльность в Российской Федерации, подтверждал, что Чечня является частью России, во-вторых, участвовал своими вооруженными силами в разных авантюрах. Силовики были против таких этих решений Путина, они его ненавидят, они попытались расправиться с ним еще, как вы помните, после убийства Немцова в 2015 году. Это убийство было организовано ФСБ с участием нескольких рядовых чеченских исполнителей. И они моментально, через два дня, его раскрыли, найдя этих исполнителей и даже отправились в Чечню арестовывать приближенных к Кадырову людей. Пытались использовать убийство, чтобы сбросить все на Кадырова и избавиться от него. Это даже вызвало серьезный политический кризис в Москве, Путин тогда исчез на две недели. Но, в конце концов, он отстоял Кадырова, однако отношение силовиков не изменилось. Они наверняка хотели вытащить его в Москву под предлогом оказания ему какой-нибудь высокой должности. Но какую бы высокую должность он ни получил в Москве, даже руководителя росгвардии, министра обороны, вице-президента России, на следующий день он был бы застрелен в затылок силовиками. И он это прекрасно понимает. Поэтому ни в какую Москву он не поедет. Они его, как Антея, оторвут от Чечни, точнее своего собственного войска из 20 тысяч боевиков, и расправятся с ним. Но и уйти он тоже не сможет со своего поста, потому что в Москве его убьют силовики, а в Чечне огромное количество кровяников. Вот когда он пошел на этот пакт с Путиным, очень многие чеченцы были недовольны, они требовали продолжать борьбу за независимость Чечни до конца, и он расправлялся с ними очень жестоко, убив многих людей. Поэтому единственный способ ему остаться в живых – это остаться в Чечне во главе своего войска. И он понимает, что в постпутинской России ему нет места, его немедленно убьют новые руководители России. А он, как все люди, понимающие что-то в военном деле, видит, что дело идет к поражению Путина. Он уже думает о своем месте в постпутинской России. И это место будет, конечно, как руководитель огромного военного контингента, борющегося за независимость Чечни. Потому что новые постпутинские власти этот контракт, заключенный с Путиным, поддерживать не будут и постараются свою волю, проиграв Украину, навязать как минимум Чечне. То есть это первый звонок начала постпутинского распада России. В результате поражения в войне.

Я с вам соглашаюсь, ситуация очень серьезная и демарш Кадыровский очень симптоматичен. С другой стороны, мы видим, насколько словно усилились так называемые белогенеральские разные позиции. Речь идет о Патрушеве, Нарышкине, Бортникове. То есть такое ощущение, что они действительно, как вы справедливо отметили, готовятся к постпутинской России и это не предполагает какого-то мягкого транзита власти. И мы уже не видим и не слышим фамилии Шойгу среди возможных наследников. Кстати, сейчас имеем годовщину странной смерти Зиничева, в Рейхенбахском водопаде, по аналогии с произведением Конан Дойла, я уже не помню название того русского водопада, куда они свергли Зиничева, но он был среди силовиков, которые могли унаследовать или усилить путинский транзит.

Ну, с Зиничевым расправились еще в сравнительно спокойные времена для Путина. Зато сейчас, когда Украина перешла в контрнаступление, наверняка вы тоже краем глаза смотрите эти телеграмм-каналы путинских ультрафашистов, они же в панике, они сейчас повторяют уже все тезисы Гиркина, хорошо известные украинской аудитории, он требует повесить Путина, как предателя, эта ультрафашистская партия обвиняет в поражении, в провале спецоперации, а на самом деле в поражении в войне. Поэтому растет очень глубокий внутриполитический кризис в России, и это еще только первые, сравнительно скромные успехи ВСУ, а представляете, что случится после таких вполне реальных на сегодняшний день событий, как например освобождение Херсона и уничтожение Крымского моста. Я вам гарантирую, что Путин политически не переживет эти события.

И чрезвычайно важный момент, который тоже стоит отметить в статье генералов Забродского и Залужного, говорят, что основная задача – лишить граждан России ощущения безнаказанности за те преступления, которые разрешила Российская Федерация и которые толерует Путин.

В переговорном процессе, по-моему, в этом вопросе поставил точку президент Зеленский своим обращением к нации по случаю Дня Независимости, 24 августа, он задал риторический вопрос: что для нас конец войны? Раньше мы говорили – мир, теперь мы говорим – победа. Никаких сейчас переговоров не может быть как минимум до отведения российских войск до линии 22 февраля. Да и так этот отвод будет только началом мирных переговоров о полном возобновлении территориальной целостности Украины. Этот ультиматум от Украины, по сути и от коллективного Запада, выдвинут России, как раз и будет принят новой постпутинской властью после этих двух исторических событий, о которых я уже говорил, освобождения Херсона и разрушения Крымского моста, но похоже, что добавляются еще и большие успехи на Харьковском фронте. Не стоит питать никаких иллюзий, к власти придут не какие-то замечательные люди новой прекрасной России, придут такие же мерзавцы, как Путин, в бункере других неоткуда взять, но они будут учитывать военные реалии и они примут этот ультиматум. И очень важные новые моменты для украинской власти и общества прозвучали в статье Забродского и Залужного о том, что больше не будет безнаказанности России и они имели в виду не только безнаказанность власти, но и российского общества. Он задает вопрос американцам, так как основные положения статьи были повторены Пентагоном еще в день публикации от своего имени. Вы помните о том, что война может продолжаться и весь 2023 год. И тот тезис о том, что Россия обладает такой меньшей уязвимостью из-за дальномерности своих средств для атаки, этот взгляд принят американским командованием. Два основных тренда статьи – достижимость и безнаказанность. Это совсем новая постановка вопроса. Это примерно то же, с чем столкнулась гитлеровская Германия в 1944 году, когда англичане начали бомбардировку ее городов. Я не говорю, что завтра начнется бомбардировка российских городов. Просто и американцы, и союзники напоминают, что уничтожение мирного украинского населения, которое они совершают, пользуясь соей безнаказанностью, не будет принято и не будет продолжаться.

Более ста лет назад, в 1914 году, мировая война началась после того, как была объявлена всеобщая мобилизация в Германии, Австро-Венгрии, Российской империи и так далее по списку. Сейчас общей мобилизации в России нет, Путин почему-то на нее не идет, а статья Забродского и Залужного фиксирует новое положение дел, то есть война не закончится в этом году и, скорее всего, она может длиться 23-й год.

У Путина вероятно лучшая социология, чем у нас с вами, полученная от его секретных служб, он отчаянно боится мобилизации. Но очевидно, что военные настаивают на этом. Но он меняет генералов после утечки информации, налетает на них с нецензурной лексикой во время своей конференции. Они уже пытаются к нему огрызаться, и основной довод, которым они отвечают: у нас нет сил, нам нужна мобилизация. Однако он понимает, что мобилизация будет означать для него социальную катастрофу. Карточный домик всенародной поддержки русского мира, так называемого спасения соотечественников рухнет одновременно. Одно дело, что есть еще люди, которые готовы с каким-то псевдопатриотическим чувством наблюдать за этим по телевизору, но идти умирать за безумные идеи Путина уже никто не хочет, иначе он не мобилизовывал бы преступников, бандитиов, не набирал добровольцев 50-летних, когда семьи уже дедушек посылают, чтобы за мертвого дедушку получить машину Ладу. Российская пропаганда дошла до такого идиотизма, что они такой ролик социальной рекламы показывали: вот дедушку убили, а счастливая семья уезжает на похороны в машине. Но в последний момент они догадались и сняли этот ролик с трансляции на Москву и Петербург. Они показывали его только для голодной провинции, где это могло принести какой-нибудь результат. Посмотрите, большое технологическое государство просит помощи у военных вооружений Ирана и Северной Кореи, он покидает Сирию, покидает Карабах, покидает все Эрдогану, делая его полным хозяином и Сирии, и Южного Кавказа. Вывозит оттуда свои расхваленные системы С-300, чтобы стрелять не в самолеты, а в наземные цели. У него заканчивают ракеты Калибры и Искандеры, и вынужден использовать эти противовоздушные. Это полная катастрофа. И конечно же, в этой атмосфере развивается всеобщее недовольство как противников войны, так и ультрафашистов, требующих ее расширения. Он очутился в незавидном положении.

Но вот все коллективные путинские геббельсы могли бы затянуть свою старую песню о том, что Запад пытается на них наброситься и повешать, так сказать, отдельно взятых преступников на березах под Калугой, и объявить под это дело мобилизацию. Но они на это не пошли.

Политическая катастрофа для Путина очень проста. После одного из этих двух событий, освобождения Херсона и уничтожения Крымского моста его просто отстраняют от власти. Мы услышим снова на следующий день Лебединое озеро, а в антракте нам сообщат, что товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и по состоянию здоровья, в связи с преклонным возрастом, он больше не может выполнять свои обязанности. Хорошая дата даже для этого есть, юбилейная, 7 октября ему исполнится 70 лет. Однако, как и все о Путине фальшивом, эта дата также фальшива и фальшивы его родители, и фальшива вся биография, ему исполнится не 70 лет, а 72 года. Можете подробно это прочитать, целую главу в биографии Путина, я рекомендую всем зрителям в книге Прибыловского и Фельшинского Корпорация.

А почему они тянули до последнего момента, речь идет о тех силах, которые могли бы, так сказать, ускорить его политическую карьеру. Потому что пол года льется кровь, пол года были очень мощные сигналы из Украины, в том числе и со стороны США.

Почему так тянули, вы же видели, до последнего времени и Путин, и его окружение надеялись на посредников, он же и сейчас продолжает надеяться заключить, несмотря на всю ту риторику об уничтожении Украинского государства, с одной стороны он выступает на разных форумах со своими безумными речами, а вся его дипломатия работает над тем, чтобы добиться прекращения огня и перемирия. Сначала вам присылали в Киев Драги, Макрона и Шольца, с этим проектом их послали по известному адресу, как русский корабль. Затем он нанял Эрдогана и заплатил ему огромную цену, как я уже отметил, отдав ему полную свободу на Южном Кавказе, в Сирии и Ливии, снова полностью продав союзника, Армению. Позорное, кстати, поведение руководителя Армении Пашиняна, Путин его предает, армянский народ раз за разом, а он бегает по разным форумам за Путиным, вылизывая ему задницу. Но это уже пусть армянский народ с ним разбирается. Они надеялись до последнего момента, что удастся заключить соглашение, а потом удастся подать это народу как фейковую победу. Действительно, если прекратятся боевые действия по линии столкновения сторон, они говорят: ну вот видите, мы уже отвоевали не только Крым, но и часть Херсонской и Запорожской областей, спасли наших соотечественников. На что они надеялись, что перемирие вызовет массовые призывы всей путинской агентуры в Европе и США, дадим миру шанс, давайте срочно прекратим поставки оружия в Украину. Вы видели, какие демонстрации были организованы в Европе. Но 8 сентября все эти надежды получили мощный отпор. Байден просто собрал лидеров всех европейских стран, послал своего секретаря в Киев выразить свою поддержку, а министра обороны в Рамштайн – объявить новый, принципиально преодолевающий все предыдущие пакет помощи. Это ответ Запада. Никакого перемирия, Путин должен проиграть войну.

Мы понимаем, что полагаться на пророссийских разных деятелей нельзя, но в любом случае они заговорили о том, что будут передвигать дату так называемого фейкового референдума на временно оккупированных землях. То есть, раньше они говорили о сентябре, сейчас они заговорили о ноябре. И сейчас также со стороны кремля продолжаются переговоры с Индонезией, речь идет о возможном участии или неучастии в этом международном форуме, да?

Вы знаете, все эти предложения будут решаться на поле боя. 8 сентября было подчеркнуто всеми, и руководителями США, что Украина не готова к переговорам из-за позиции США, будущее Европы и мира решается сейчас на поле боя в Украине. И все эти жалкие российские планы уже совершенно не актуальны. Мы знаем, что новая архитектура безопасности всегда формируется после каждой мировой войны победителями. После наполеоновских войн это был Венский конгресс больших государств. После Первой мировой – Версальский конгресс, после Второй мировой войны – Потсдам. Поэтому сейчас планы проигравших никого не интересуют. Будущая архитектура европейской и мировой безопасности будет определяться странами-победителями и первой из них будет страна, внесшая наибольший вклад в победу, это Украина.