Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я думаю, что целью заявлений Лукашенко о перемирии является сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины. Это очевидно. Сейчас характер войны таков, что с одной стороны российская армия ведет наступление, а с другой - готовится к обороне. Все, что у россиян осталось, они перебрасывают на оккупированные территории Украины", – пояснил Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что в Кремле пытаются всеми способами сорвать контрнаступление ВСУ

"То, что российская армия готовится к обороне и укрепляет оборонные рубежи, свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины очень скоро могут перехватить инициативу в боевых действиях. Поэтому, в предвкушении контрнаступления ВСУ, в России пытаются предпринимать любые действия, чтобы не допустить наступления украинской армии. Вот и все. Мне кажется, что именно так нужно воспринимать заявления по поводу перемирия", - добавил он.