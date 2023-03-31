"Цель - сорвать контрнаступление ВСУ": военный эксперт Мусиенко о заявлениях Лукашенко о перемирии
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Москва будет предпринимать любые действия, чтобы сорвать контрнаступление украинской армии
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Я думаю, что целью заявлений Лукашенко о перемирии является сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины. Это очевидно. Сейчас характер войны таков, что с одной стороны российская армия ведет наступление, а с другой - готовится к обороне. Все, что у россиян осталось, они перебрасывают на оккупированные территории Украины", – пояснил Мусиенко.
Эксперт подчеркнул, что в Кремле пытаются всеми способами сорвать контрнаступление ВСУ
"То, что российская армия готовится к обороне и укрепляет оборонные рубежи, свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины очень скоро могут перехватить инициативу в боевых действиях. Поэтому, в предвкушении контрнаступления ВСУ, в России пытаются предпринимать любые действия, чтобы не допустить наступления украинской армии. Вот и все. Мне кажется, что именно так нужно воспринимать заявления по поводу перемирия", - добавил он.
- 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить боевые действия в Украине, пока не началась эскалация, и объявить перемирие. В Кремле планируют обсудить его предложение
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