Цель русских фашистов и изуверов – уничтожение украинцев. Если проиграет Украина – проигрывает Запад, тренер "Динамо" U-19 Костюк
Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк уверен, что ключевая цель российских фашистов и изуверов – уничтожение украинцев
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
По словам тренера, война в Украине – это геноцид нашего народа.
"Стала понятна цель российских фашистов и извергов - это уничтожение украинцев как нации. Это геноцид украинского народа. И пока мировые лидеры колеблются в принятии решений, от которых зависит дальнейшая судьба Украины, эти фашисты продолжают убивать, истязать, расстреливать мирных жителей, насиловать женщин и детей в нашей стране. И все эти зверства поддерживаются руководством этой недостраны России. Для победы в войне Украине нужно оружие. В неограниченном количестве. Прекратите потреблять российский газ и нефть. Если проиграет Украина – проиграет Запад. Хочу, чтобы все услышали это", - сказал главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк.
- 9 апреля донецкий "Шахтер" приступит к серии благотворительных матчей под патронатом МИД Украины.
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