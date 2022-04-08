Цель русских фашистов и изуверов – уничтожение украинцев. Если проиграет Украина – проигрывает Запад, тренер "Динамо" U-19 Костюк

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".



По словам тренера, война в Украине – это геноцид нашего народа.



"Стала понятна цель российских фашистов и извергов - это уничтожение украинцев как нации. Это геноцид украинского народа. И пока мировые лидеры колеблются в принятии решений, от которых зависит дальнейшая судьба Украины, эти фашисты продолжают убивать, истязать, расстреливать мирных жителей, насиловать женщин и детей в нашей стране. И все эти зверства поддерживаются руководством этой недостраны России. Для победы в войне Украине нужно оружие. В неограниченном количестве. Прекратите потреблять российский газ и нефть. Если проиграет Украина – проиграет Запад. Хочу, чтобы все услышали это", - сказал главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк.

9 апреля донецкий "Шахтер" приступит к серии благотворительных матчей под патронатом МИД Украины.

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