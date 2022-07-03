Цель россиян по поводу быстрого наступления в сторону Бахмута и Славянска не сработает из-за того, что ВСУ разрушают системы управления и обеспечения, - военный обозреватель Коваленко

Об этом он заявил в эфире Еспресо.

Коваленко прокомментировал заявление Минобороны РФ о якобы захвате всей Луганской области.

"(Министр обороны, - ред.) Сергей Шойгу как всегда немного добавляет пропаганды к своим отчетам перед Владимиром Путиным и его дезинформирует, потому что полностью Луганская область оккупационными войсками не контролируется. Они еще не вышли на границы области, поэтому говорить, что это какой-то контроль не приходится, они немного спешат", - сказал эксперт.

Он отметил, что следующая цель – это наступательные действия в направлении Бахмута и Славянска Донецкой области.

"Именно там у них сейчас серьезные проблемы, потому что ВСУ продолжают блокировать их наступательный потенциал. Что касается Славянска - они могут начать заниматься тем, что перегруппируют часть своих подразделений, которые были сконцентрированы для захвата Лисичанска и отправить их в сторону Славянская . Но есть важный момент - ВСУ сейчас достаточно серьезно разрушают их систему управления и систему обеспечения", - пояснил Коваленко.

Он напомнил, что последние две недели взрываются склады россиян с боеприпасами, находящимися в более или менее безопасном расстоянии от линии фронта.

Мы видим как вспыхивают и взрываются их командные пункты и пункты управления, разрушающие управление войсками. Сейчас можно сказать о том, что их цель достаточно быстрых наступательных действий в направлении Бахмута, тем более концентрация наступательных действий в направлении Славянска впадает в такой анабиоз. Я считаю, что они будут выдерживать паузу, подождут некоторое время, потому что сейчас мы видим разрушение их возможностей по эффективному управлению войсками, передовыми подразделениями", - подытожил эксперт.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские кафиры, якобы, полностью захватили Луганскую область .

Массированный обстрел Славянская совершила Россия 3 июля