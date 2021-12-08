Цель России - развал ЕС и НАТО, - политолог

Об этом она заявила в программе "Итоги с Анной Валевской" на Еспресо.TV.



"В США задача этой встречи заключалась в следующем: очень четко озвучить свои позиции по ряду вопросов. Китай, возможно, что-то другое, но в том числе и по Украине, поскольку Россия второй раз за этот год прибегает к военному шантажу. Для США было важно донести возможные действия, которые могут быть применены против РФ и это действия не только Соединенных Штатов, но и ЕС", - сказала Яхно.



Она добавила, что для России был важен сам факт встречи в пропагандистской плоскости.



"Показать: "Вот смотрите, Байден называл Путина убийцей, а уже второй раз встречается с ним. Путин - лидер мирового масштаба". Показать свою значимость, где сам факт встречи уже результат", - считает политолог,



По ее мнению, это не отменяет необходимости проактивной позиции Украины.



"Для того чтобы у нас было сотрудничество по разным направлениям с ЕС и НАТО. Деструктивное поведение РФ - это и миграционный кризис на границах Польши и Беларуси, и кибератаки. Цель России заключается не только в захвате Украины или влиянии на постсоветском пространстве, а в развале ЕС и НАТО", - подытожила Яхно.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.

После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал переговоры лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина "сдерживанием и деэскалацией" возможной агрессии РФ .

В Кремле заявили, что Путин и Байден проведут еще одни переговоры, но точные сроки неизвестны.