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OPINION

Цель России – оставить Украину без горючего

Сергей Куюн
13 января, 2023 пятница
08:06
Мнение

Вокруг UPG и терминала как в Польше, так и в Украине, начинается нездоровый движ. В СМИ бьют прямой наводкой: UPG – кошелек Лукашенко

В воскресенье двумя ракетами С-300 был разрушен мини-НПЗ в Мерефе. Завод готовился в январе выпустить первые образцы товарной продукции. Представители предприятия говорят, что восстановление пока невозможно.

Двумя неделями ранее те же С-300 прилетели на государственный Шебелинский ГПЗ (тоже Харьковская область). Завод не работал с февраля, но подонки решили его тоже сравнять с землей.

Таким образом, враг продолжает уничтожать все объекты инфраструктуры нефтепродуктообеспечения, до которых только может дотянуться. Цель этого ясна – оставить нас без горючего.

Враг продолжает уничтожать любые объекты инфраструктуры нефтепродуктообеспечения, до которых только может дотянуться. Цель этого ясна – оставить нас без горючего

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Ситуация напряженная. Европа готовится ко второй волне "нефтяного" эмбарго – отказу от импорта российских нефтепродуктов 5 февраля. Все очень нервничают.

Многие видели инфографику, что Германия обнулила российский энергетический импорт. Это круто, но за кадром осталось то, что национализированный властями НПЗ "Роснефти" в Шведте в январе будет загружен на 50%, а что будет в феврале — еще вообще неизвестно.

Это заставляет дергаться поляков, закрывающих свои западные регионы именно немецким дизелем. Поэтому все больше внимания приковано к перевалочному комплексу Baltchem в Щецине, почти на границе с Германией.

UPG - наиболее дерзкий проект украинцев, вынужденных активно искать новые пути поставки горючего в результате войны. Сейчас перевалка работает исключительно на украинский рынок

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Как недавно выяснилось, его еще летом приобрела украинская компания "Укрпаллетсистем", известная также как UPG. Это, пожалуй, наиболее дерзкий проект украинцев, вынужденных активно искать новые пути поставки горючего в результате войны. Сейчас перевалка работает исключительно на украинский рынок, обеспечив в декабре 65 тыс. т ДТ, или 10% общего импорта. Есть основания полагать, что можно сделать и больше. Казалось бы, круто.

Но что мы видим: вокруг UPG и терминала, как в Польше, так и в Украине, начинается нездоровый движ. В СМИ бьют прямой наводкой: UPG – кошелек Лукашенко. Разумеется, без каких-либо доказательств. Дайте, напечатаю первым!

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Зачем это делается? Очевидно, чтобы сесть на этот поток или сразу хватить сам терминал. К чему это приведет? Как минимум, к дестабилизации, а как максимум к потере мощного канала поставки горючего в Украину. Нам это сейчас точно нужно?

Мне есть о чем спросить Владимира Петренко, владельца UPG, но я подожду. Если у власти есть вопросы, пусть сделает это, но "душевно, по-домашнему". Если увидит там чьи уши или усы, примет соответствующее решение, будет сеть государственных заправок еще больше.

Давайте не раскачивать лодки, надвигается шторм.

Источник

Об авторе. Сергей Куюн, эксперт по энергетическим вопросам

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