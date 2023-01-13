В воскресенье двумя ракетами С-300 был разрушен мини-НПЗ в Мерефе. Завод готовился в январе выпустить первые образцы товарной продукции. Представители предприятия говорят, что восстановление пока невозможно.

Двумя неделями ранее те же С-300 прилетели на государственный Шебелинский ГПЗ (тоже Харьковская область). Завод не работал с февраля, но подонки решили его тоже сравнять с землей.

Таким образом, враг продолжает уничтожать все объекты инфраструктуры нефтепродуктообеспечения, до которых только может дотянуться. Цель этого ясна – оставить нас без горючего.

Враг продолжает уничтожать любые объекты инфраструктуры нефтепродуктообеспечения, до которых только может дотянуться. Цель этого ясна – оставить нас без горючего

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Ситуация напряженная. Европа готовится ко второй волне "нефтяного" эмбарго – отказу от импорта российских нефтепродуктов 5 февраля. Все очень нервничают.

Многие видели инфографику, что Германия обнулила российский энергетический импорт. Это круто, но за кадром осталось то, что национализированный властями НПЗ "Роснефти" в Шведте в январе будет загружен на 50%, а что будет в феврале — еще вообще неизвестно.

Это заставляет дергаться поляков, закрывающих свои западные регионы именно немецким дизелем. Поэтому все больше внимания приковано к перевалочному комплексу Baltchem в Щецине, почти на границе с Германией.

UPG - наиболее дерзкий проект украинцев, вынужденных активно искать новые пути поставки горючего в результате войны. Сейчас перевалка работает исключительно на украинский рынок

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Как недавно выяснилось, его еще летом приобрела украинская компания "Укрпаллетсистем", известная также как UPG. Это, пожалуй, наиболее дерзкий проект украинцев, вынужденных активно искать новые пути поставки горючего в результате войны. Сейчас перевалка работает исключительно на украинский рынок, обеспечив в декабре 65 тыс. т ДТ, или 10% общего импорта. Есть основания полагать, что можно сделать и больше. Казалось бы, круто.

Но что мы видим: вокруг UPG и терминала, как в Польше, так и в Украине, начинается нездоровый движ. В СМИ бьют прямой наводкой: UPG – кошелек Лукашенко. Разумеется, без каких-либо доказательств. Дайте, напечатаю первым!

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Зачем это делается? Очевидно, чтобы сесть на этот поток или сразу хватить сам терминал. К чему это приведет? Как минимум, к дестабилизации, а как максимум к потере мощного канала поставки горючего в Украину. Нам это сейчас точно нужно?

Мне есть о чем спросить Владимира Петренко, владельца UPG, но я подожду. Если у власти есть вопросы, пусть сделает это, но "душевно, по-домашнему". Если увидит там чьи уши или усы, примет соответствующее решение, будет сеть государственных заправок еще больше.

Давайте не раскачивать лодки, надвигается шторм.

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Об авторе. Сергей Куюн, эксперт по энергетическим вопросам

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