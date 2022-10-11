Цель России - мобилизовать каждого 200-го жителя Крыма, - председатель правления "КрымSOS" Алексей Тильненко
Оккупационные органы власти в Крыму собираются мобилизовать по меньшей мере еще 2,5 тыс. жителей полуострова
Об этом глава правления общественной организации "КрымSOS" Алексей Тильненко сообщил в эфире Еспресо.
"Несмотря на то, что оккупационные органы власти и их представители заявляли, что мобилизация закончена, на самом деле мобилизация в Крыму не была закончена. Россия дала непубличные указания о ее продлении. Оккупационные органы власти должны мобилизовать по меньшей мере еще 2,5 тыс. жителей полуострова. Цель России фактически – мобилизовать каждого 200-го жителя Крыма", - сказал Алексей Тильненко.
Председатель правления общественной организации "КрымSOS" отметил, что российские оккупанты в Крыму раздают повестки трактористам и водителям машин скорой помощи.
"Я хотел добавить, что, конечно же, эта принудительная мобилизация дискриминационна и большинство мобилизованных - это как раз представители или крымскотатарского народа, или, если говорить о территории России, то это неславянские народы. Повестки непосредственно в Крыму получают разные категории населения. По нашим данным, в Севастополе даже в Первой городской больнице повестки получили все водители скорой помощи.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
- Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым дало советы жителям временно оккупированных территорий, как избежать российской мобилизации .
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