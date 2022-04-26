Цель РФ - растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что война против Украины – это только начало захватнических планов России
Об этом он сказал в видеообращении.
"Сегодня в Германии состоялась важная встреча на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. Ключевой вопрос – усиление защиты всей Европы от агрессивных амбиций России", – отметил президент.
Зеленский добавил, что в свободном мире уже почти не осталось тех, кто не понимал бы, что война России против Украины – это только начало.
"Финальной целью руководства РФ является не просто захват территории Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии. Свободный мир имеет право на самозащиту и именно поэтому будет помогать Украине еще больше", - подытожил президент.
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