Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Обратите внимание на то, что президент России вчера заявлял в ответ на решение Финляндии и Швеции относительно членства в НАТО. Оказывается, это не проблема для Кремля. У них нет вопросов. Путин - военный преступник, который этими словами подтверждает, что цель войны - уничтожение Украины Сейчас в европейской среде ходят мысли, что путь к урегулированию и остановке войны состоит в том, чтобы обеспечить Путину так называемое достойное отступление - сохранить лицо, а это, фактически, предоставление Путину возможностей готовить новые спецоперации и агрессию против нашего государства. Украина должна четко говорить: никаких попыток сохранения лица Путина", - отметил Лубкивский.

Дипломат добавил, что Украина должна четко заявлять о своих намерениях по вступлению в Европейский Союз и Североатлантический Альянс.

"Альтернатив нет. Украина должна получить положительную оценку от Европейской комиссии и согласие саммита Европейского совета о том, чтобы предоставить нашему государству статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Это вопросы и чести для ЕС, и вопросы солидарности и поддержки Украины и видения объединенной Европы. Главные сигналы этих дней для нас: Украина должна приобрести статус кандидата в члены ЕС. Украина должна подтвердить свое намерение обретения членства в НАТО", - отметил Данило Лубкивский.

16 мая замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что Москва не смирится с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Представитель президента России Дмитрий Песков назвал одной из причин нежелания видеть Украину в НАТО территориальные споры с Киевом.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не видит непосредственной угрозы для РФ из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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