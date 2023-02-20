"Цель Путина – стереть Украину с карты". Байден еще раз пообещал поддерживать украинцев, сколько потребуется
Президент США Джо Баден заявил, что целью президента РФ Владимира Путина является полное уничтожение Украины, однако он терпит поражение, а Запад будет поддерживать нашу страну, сколько потребуется
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бадена на брифинге в Киеве.
"Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина – стереть Украину с карты", – говорит президент США.
Байден считает, что военная кампания Путина проваливается, а его войска имеют ущерб в живой силе и ныне потеряли половину захвативших территорий. Среди россиян многие едут и они не вернутся, потому что не видят будущего в РФ.
"Российская экономика падает, она изолирована и встает перед трудностями", - подчеркнул американский президент.
По его словам, раньше Украина была слабой, а Запад - разделен, и на это и был расчет российского диктатора.
"Он (президент РФ Владимир Путин – ред.) думал, что он продержится дольше, чем мы. Я не думаю, что он так думает сейчас", - добавил Баден.
В то же время президент Штатов в очередной раз пообещал поддерживать Украину столько, сколько нужно.
"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", - заявил президент США.
- 20 февраля президент США Джо Байден добирался в Киев по железной дороге от границы с Польшей. Президент Штатов должен объявить об очередных поставках для Украины артбоеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения. Вместе с президентом США Джо Байденом в Киев с визитом приехали советник по нацбезопасности Джейк Салливан и директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
- Также в Киев прибыла израильская парламентская делегация.
- Ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил , что готовится "сюрприз" с визитом "важных партнеров Украины" в Киев. А в полиции сообщили, что центр столицы перекрыт из-за визита представителей нескольких иностранных делегаций.
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