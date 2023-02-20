Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бадена на брифинге в Киеве.

"Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина – стереть Украину с карты", – говорит президент США.

Байден считает, что военная кампания Путина проваливается, а его войска имеют ущерб в живой силе и ныне потеряли половину захвативших территорий. Среди россиян многие едут и они не вернутся, потому что не видят будущего в РФ.

"Российская экономика падает, она изолирована и встает перед трудностями", - подчеркнул американский президент.

По его словам, раньше Украина была слабой, а Запад - разделен, и на это и был расчет российского диктатора.

"Он (президент РФ Владимир Путин – ред.) думал, что он продержится дольше, чем мы. Я не думаю, что он так думает сейчас", - добавил Баден.

В то же время президент Штатов в очередной раз пообещал поддерживать Украину столько, сколько нужно.

"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", - заявил президент США.