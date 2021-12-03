Цель Путина инкорпорировать Украину примерно так, как Беларусь, - экснардеп Стецькив

Об этом он заявил в программе "Борковский и Валевская" на канале Еспресо.TV.



"Когда президент публично говорит, что хочет прямых переговоров с Путиным, то это свидетельство, что за 2,5 года каденции он не понял ни природы, ни настоящих причин российско-украинской войны. Путин не хочет с ним говорить, Путин хочет говорить с Байденом об Украине. С Зеленским Путин будет говорить при одних условиях, когда это будет разговор о капитуляции. На сегодняшний день выглядит, что цель Путина инкорпорировать Украину, примерно так, как Беларусь", - сказал экснардеп.



Стецькив считает, что президент Владимир Зеленский дает ложные приоритеты обществу, ВСУ и международным партнерам.



"Не надо говорить неправду, где он услышал, что на Западе кто-то понял, что без прямых переговоров ничего не будет. Здесь есть проблемы с адекватностью понимания ситуации. Это не просто унижение, потому что ему не Путин, а Песков отвечает", - подытожил политик.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что войну с РФ невозможно остановить без прямых переговоров с агрессором.