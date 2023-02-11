Цель польской делегации в Брюсселе предоставить арестованные активы российских олигархов на восстановление Украины, - посол Польши Цихоцкий
Польская делегация в Брюсселе стремится передать активы олигархов из РФ на восстановление Украины и странам, страдающим от санкций на российскую нефть
Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в эфире Еспресо.
"Сейчас одной из целей нашей делегации в Брюсселе, возглавляемой премьер-министром Моравецким, является предоставить арестованные активы российских олигархов в помощь тем странам, которые испытывают последствия наших решений на нефтяном рынке, а также на помощь восстановлению Украины", - подчеркнул он. .
Посол заметил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий первым озвучил эту идею в Европе. Многие страны арестовали активы российских олигархов.
"Но очень сложно с юридической точки зрения сделать следующий шаг и предоставить эти деньги и имущество на восстановление Украины. Надеемся, что сделаем прогресс в этом направлении", – отметил Цихоцкий.
- 9 февраля на саммит ЕС в Брюсселе прибыли президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон.
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