Цель операции на Белгородщине достигнута. Легион "Свобода России" обещает "демилитаризованную зону" на всех приграничных с Украиной регионах РФ
Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили, что цель военной операции в Белгородской области была достигнута. Кроме того, там уверяют, что масштабы демилитаризованной зоны на всех приграничных с Украиной регионах РФ будут только расти
Об этом заявил спикер Легиона "Свобода России" Цезарь во время телемарафона "Единые новости".
Отмечается, что в будущем после окончания войны демилитаризованная зона будет включать все приграничные регионы РФ, а не только Белгородскую область. А сама Россия не будет представлять угрозу для соседних стран.
Кроме этого, спикер заявляет, что цель военной операции в Белгородской области РФ была достигнута, а именно: провели боевые действия на территории России, нанести поражение российским войскам и показать населению, что борьба с "путинским режимом" возможна.
Также он отметил, что легион "Свобода России" во время военной операции потерял двух военных, еще 10 получили ранения. Российская армия потеряла до двух военных группировок и более 10 единиц уничтоженной техники. Также Цезарь отмечает, что легион захватил 5 единиц российской техники, а также взял в плен несколько офицеров ФСБ. Данные уточняются.
- Напомним, что 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили, что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
- Также в новом отчете Института изучения войны отметили, что в России ощущаются информационные потрясения из-за событий в Белгородской области.
- Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил , что РФ разрушает все мифы о способности защищать население Белгородской области.
- Украинские военные не участвовали в операции по проникновению в Белгородскую область 22 мая, - рассказал газете The New York Times чиновник из Украины.
- 24 мая заместитель главы Службы безопасности Украины 2014-2015 гг., генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал , что враг, вероятно, перебросил подразделения с белорусских полигонов в Белгородщину.
- 24 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус провели совместную пресс-конференцию в одном из приграничных районов Украины.
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