Об этом заявил спикер Легиона "Свобода России" Цезарь во время телемарафона "Единые новости".

Отмечается, что в будущем после окончания войны демилитаризованная зона будет включать все приграничные регионы РФ, а не только Белгородскую область. А сама Россия не будет представлять угрозу для соседних стран.

Кроме этого, спикер заявляет, что цель военной операции в Белгородской области РФ была достигнута, а именно: провели боевые действия на территории России, нанести поражение российским войскам и показать населению, что борьба с "путинским режимом" возможна.

Также он отметил, что легион "Свобода России" во время военной операции потерял двух военных, еще 10 получили ранения. Российская армия потеряла до двух военных группировок и более 10 единиц уничтоженной техники. Также Цезарь отмечает, что легион захватил 5 единиц российской техники, а также взял в плен несколько офицеров ФСБ. Данные уточняются.