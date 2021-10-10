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Цель нового закона о столице - узурпировать власть в руках Зеленского - спецтема

10 октября, 2021 воскресенье
17:01
Общество КМДА

"Слуги народа", нарушая регламент, пытаются принять закон о столице, через который Офис Президента хочет забрать у мэра Кличко полномочия руководителя городской администрации и передать на другое лицо, которое киевляне не избирали на эту должность. Зато в ОП планируют отдать эти обязанности чиновнику, который нравится Банковой

Об этом говорится в спецсюжете журналистов телеканала "Эспрессо" в программе "Вечер с Николаем Княжицким".

Два года продолжается холодная война Кличко и Зеленского. Боевые действия то заканчиваются перемирием - как это было с приходом Ермака на Банковую, то разворачиваются с новой силой - как это было весной и летом этого года.

Противостояние мэра Киева Виталия Кличко с командой президента началось еще в 2019 году сразу после выборов. Тогдашний глава Офиса Президента Андрей Богдан начал активно готовить обоснования досрочной отставки Кличко и перевыборов в столице. В частности предлагалось принять новый закон о столице, где бы распределялись полномочия главы города и главы КГГА, а также был запущен избирательный процесс.

Тогда главным промоутером этой идеи стал Александр Ткаченко - в то время нардеп "Слуг", а также бывший медиаменеджер олигарха Игоря Коломойского, а теперь - Министра культуры. Именно его партия власти рассматривала как возможного кандидата на мэрское кресло. Сам Ткаченко не скрывал своих амбиций и интереса, поэтому и взялся лоббировать закон о столице.
Тогда, в 2019 году он отметил: "Одним из приоритетных законов, который "Слуга народа" собирается вносить в парламент, будет именно закон о столице. Там все эти пункты по перераспределению полномочий и делегирования их в районы, о том, как будет формироваться власть в Киеве, есть. Паспорт этого законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время ".

Кроме этого, была информация, подтвержденная пресс-секретарем правительства Василием Рябчуком, что 24 июля 19-го года Офис Президента даже направил в правительство просьбу внести представление об увольнении Виталия Кличко с должности главі Киевской городской государственной администрации.

Однако такой сценарий не был реализован, потому что не вписывался во временные рамки - до конца 2019 года избирательный процесс запустить не успевали, а в 2020 году должны были пройти очередные местные выборы. И хотя закон о столице проголосовали в первом чтении, осенью, после отставки Богдана, конфликт между Банковой и Кличко временно затих.

Противостояние возобновилось с новой силой уже в феврале этого года. Сначала в Офисе Президента предложили передать столичный долгострой - Подольско-Воскресенский мост - на баланс Укравтодора. Мол, власть ничего не делает. Затем, во время карантина там раскритиковали мэра за плохо организованную выдачу спецпропусков на общественный транспорт. В свою очередь Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун, вспомнив о критической статистике и провал массовой вакцинации. На это премьер-министр ответил резким отказом, намекнув на возможность лишить Кличко функций главі КГГА. Кличко же расценил этот ответ как угрозу.

А уже с мая начались массовые обыски в столичных коммунальных предприятиях и департаментах КГГА. Правоохранители приходили даже домой к мэру. Тогда было одновременно возбуждено аж 138 уголовных производств.

Законопроект о столице, который был принят в первом чтении, вносит три основных изменения. Это отделение органов исполнительной власти г. Киева и КГГА, создание в городе районных советов, которые выбирают прямым голосованием, и внедрение механизма административного надзора за актами местных властей.

Первый пункт уже вызвал беспокойство у экспертов. Ведь еще в 2003 году Конституционный суд постановил, что только избранный киевлянами городской голова может быть назначен главой КГГА.

"Офис Президента сейчас хочет забрать у мэра полномочия руководителя городской администрации и передать на другое лицо, которое киевляне не избирали на эту должность, также не выбирали ее управлять самоуправлением в Киеве. Вместо этого они планируют отдать их на чиновника, который нравится Банковой ", - отметил депутат Киевсовета Леонид Емец.

Кроме этого, непонятно и то, как будут формироваться районные советы.

"Слуги" в очередной раз нарушили регламент ВР, ко 2-му чтению они приняли закон, который был проголосован в первом чтении, полностью разрушили ту табличку поправок, которую сформировали депутаты, и сказали, что они будут его писать по-новому ", - добавил Емец.

Также директора программ политического политики ИПО Александра Солонтая заметил, что из текста закона неясно, какие кроме контрольных и надзорных функций будет КГГА.
"Если же администрация будет еще какие-то управленческие функции, как сейчас, то как тогда решать проблему двоевластия. Что есть самоуправление, а есть государственная администрация. Или наоборот останется полностью ответственность за киевским городским советом, по исполнительным комитетом, и тогда насколько вообще будет готова функционировать эта система без органов центральной власти, без правительства? ", - отметил Солонтай.

В городском совете же предполагают, главная цель этого закона на самом деле - узурпировать власть в столице.

"Никто не хочет вести дискуссию, демократическую дискуссию, хотят что-то навязать для того, чтобы спровоцировать досрочные выборы в городской совет и выборы мэра, или чтобы просто узурпировать власть на уровне президентской вертикали", - отметил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Между тем досрочные выборы состоятся в Чернигове - после смерти народного депутата-мажоритарщика Антона Полякова. И как раз там может произойти предыдущая битва за Киев. Мэр Чернигова - Владислав Атрошенко чужой для Зе-власти, ведь политик со стажем, был даже во фракции БПП. Но главное, что сейчас - близкий союзник Виталия Кличко. И, очевидно, этот альянс захочет получить своего депутата, Банковая же попытается этому помешать.

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Виталий Кличко
Слуга народу
Александр Ткаченко
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