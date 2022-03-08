Цель НАТО - чтобы война не вышла за пределы Украины, - Столтенберг
НАТО отвечает за то, чтобы продолжающаяся в Украине война не распространилась за пределы государства
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, передает Liga.net .
По его словам, "страдания, которые мы сейчас наблюдаем в Украине, ужасны".
"Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт не обострился и не распространился за пределы Украины. Это было бы еще более опасно, разрушительно и еще более смертоносно. Ситуация может выйти из-под контроля", - заявил Столтенберг.
Столтенберг добавил, что НАТО усилило свое присутствие на восточном фланге Альянса: там уже 130 самолетов в состоянии повышенной боеготовности, более 200 кораблей и еще 1000 дополнительных военнослужащих.
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