Цель НАТО - чтобы война не вышла за пределы Украины, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, передает Liga.net .

По его словам, "страдания, которые мы сейчас наблюдаем в Украине, ужасны".

"Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт не обострился и не распространился за пределы Украины. Это было бы еще более опасно, разрушительно и еще более смертоносно. Ситуация может выйти из-под контроля", - заявил Столтенберг.

Столтенберг добавил, что НАТО усилило свое присутствие на восточном фланге Альянса: там уже 130 самолетов в состоянии повышенной боеготовности, более 200 кораблей и еще 1000 дополнительных военнослужащих.

