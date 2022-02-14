"Цель информационного нагнетания – расшатать единство украинцев": СБУ призвала граждан сохранять спокойствие

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .



"Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе - ничто иное как очередная мощная волна гибридной войны", - говорится в заявлении.



В спецслужбе отметили, что СБУ постоянно анализирует разные сценарии развития событий и имеет четкий план действий на каждый из них. Также в ведомстве заявили, что вместе с руководством Украины, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами безопасности готовы реагировать на ситуацию не только при необходимости, но и заранее.



"В то же время, мы прекрасно понимаем мотивы нынешнего информационного нагнетания - посеять тревогу в украинском обществе, взорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство", - подчеркнули в ведомстве.



СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в соцсетях, отдельных СМИ, распространении некоторыми политиками нарративов РФ, а также противодействует им, отражающемуся в решениях СНБО, количеству нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачению агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущению диверсий и терактов.



В спецслужбе заявили, что во всех регионах Украины работают в усиленном режиме и готовы защищать страну.



Кроме того, в СБУ добавили, что стабильность и покой в стране зависят не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца, а также призвали сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям.



"Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков и не забывать – сила Украины не только в мощной армии, а в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину. Нашу свободу, независимость и достоинство", - подытожили в ведомстве.

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