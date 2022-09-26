Об этом сообщает Anadolu .

"Президент Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Наша цель – организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств. За последствия этой войны расплачивается весь мир", – сказал Чавушоглу.

Он отметил важность заключения "справедливого мира".

"Оккупированные ныне земли - это земли Украины. Турция изначально не признала незаконную аннексию Крыма, о чем четко заявила России. Мы также не признаем результатов референдумов на территории Украины", - отметил Чавушоглу.

20 сентября Эрдоган заявил, что Путин хочет поскорее закончить войну в Украине , но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий.

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