Цель Эрдогана – организовать встречу Путина и Зеленского для достижения справедливого мира, - МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжает прилагать усилия по организации встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным
Об этом сообщает Anadolu .
"Президент Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Наша цель – организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств. За последствия этой войны расплачивается весь мир", – сказал Чавушоглу.
Он отметил важность заключения "справедливого мира".
"Оккупированные ныне земли - это земли Украины. Турция изначально не признала незаконную аннексию Крыма, о чем четко заявила России. Мы также не признаем результатов референдумов на территории Украины", - отметил Чавушоглу.
- 20 сентября Эрдоган заявил, что Путин хочет поскорее закончить войну в Украине , но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.96
Покупка 40.96Продажа 41.89
-
EUR
Покупка 39.53Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное