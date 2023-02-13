Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Действительно, морская пехота Тихоокеанского флота РФ понесла огромные потери под Угледаром. Такие потери россиян обусловлены конечно традиционно бездарным командованием армии РФ. Они пробовали наступать на Угледар колоннами бронетехники. Однако эти участки давно заминированы и пристреляны нашей артиллерией".

Эксперт подчеркнул, что противнику не удастся зайти в тыл Донецкой группировке войск ВСУ

"Россияне под Угледаром бросали свою технику и бежали. Есть очень много пленных оккупантов. Однако говорить об уничтожении подразделений, которые наступали на Угледар пока рано. Поскольку россияне часто восстанавливают свои потери в подразделениях мобилизованными. Цель их атаки на Угледар вполне понятна. Они пытаются захватить. Угледар и выйти в тыл нашей группировке войск на Донетчине. Однако все эти попытки россиян тщетны", - добавил он.