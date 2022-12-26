Об этом в эфире телемарафона 26 декабря сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Больше всего атакуют столицу. Понятно, что столица – это цель №1 для врага", – сказал он.

Игнат напомнил, что Киев был целью россиян с первых дней полномасштабного вторжения, когда они пытались захватить аэродромы, взорвать десант и окружить столицу. Сейчас оккупанты изменят тактику.

"Сейчас атакуют объекты критической инфраструктуры вокруг Киева. Это объекты топливно-энергетического сектора. Именно туда оккупанты направляют больше всего своих крылатых ракет", - сказал спикер командования Воздушных сил.

На аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря раздались взрывы . Оккупанты сообщили о трех погибших российских военнослужащих.

В Воздушных силах ВСУ, комментируя взрывы на российском аэродроме, сказали , что они являются последствиями того, что РФ творит на украинской земле.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb