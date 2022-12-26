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"Цель №1 для врага": в Воздушных силах рассказали, куда прилетает больше всего российских ракет

26 декабря, 2022 понедельник
12:25
война с Россией

В последнее время российские оккупанты, направляя свои ракеты на территорию Украины, сосредотачиваются на объектах критической инфраструктуры Киева и окрестностей

Об этом в эфире телемарафона 26 декабря сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Больше всего атакуют столицу. Понятно, что столица – это цель №1 для врага", – сказал он.

Игнат напомнил, что Киев был целью россиян с первых дней полномасштабного вторжения, когда они пытались захватить аэродромы, взорвать десант и окружить столицу. Сейчас оккупанты изменят тактику.

"Сейчас атакуют объекты критической инфраструктуры вокруг Киева. Это объекты топливно-энергетического сектора. Именно туда оккупанты направляют больше всего своих крылатых ракет", - сказал спикер командования Воздушных сил.

  • На аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря раздались взрывы . Оккупанты сообщили о трех погибших российских военнослужащих.
  • В Воздушных силах ВСУ, комментируя взрывы на российском аэродроме, сказали , что они являются последствиями того, что РФ творит на украинской земле.

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Украина
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