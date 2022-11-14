Александр Дугин воспользовался случаем, чтобы сверкнуть собственным интеллектом. Но на этот раз, видимо, зашел слишком далеко, потому что его сообщение в Телеграмме о последствиях херсонского фиаско прожило недолго.

Итак, идеолог российского "евразийства" (читай – фашизма) откровенно написал о возможности физического устранения Путина. Свой призыв он облек в метафорические одеяния, напомнив о работе Джеймса Фрезера "Золотая ветвь. Исследование магии и религии". Кто сумел осилить этот 12-томный манускрипт социальной антропологии, тот вспомнит о кончине "царя дождей", которому варвары распороли живот за то, что живая вода с небес не пролилась после его ритуалов.

Дугин пишет о виновных в сдаче Херсона: "Власть. Именно она ответственна за это. Это почему смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем Правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан, — в критический момент спасает… А если не спасает? Тогда – судьба "царя дождей" (смотри Фрезера)".

Дугин оправдывает свой заочный приговор "Правителю" тем, что, мол, Херсон – "это не измена, это шаг к Армагеддону". И вот здесь с ним можно согласиться на все сто.

Как бы ни оправдывался после Дугин ("Никто от Путина не отвернулся, я и все российские патриоты его безусловно поддерживают. Боль за потерю Херсона – это одно. Отношение к верховному главнокомандующему – это другое. Мы лояльны к Путину и стоим за СВО и Россию до конца), - это полова. Херсон ускорит российскую траекторию к "армагеддону", причем настолько, что и не снилось ни Дугину, ни его соратникам из "партии военкоров".

Путин действительно потерял почти все точки опоры. Тасование генеральского бревна по требованию Стрелкова, Кадырова и Пригожина повлекло за собой пропасть между кремлем и армией

Путин действительно потерял почти все точки опоры. Тасование генеральского бревна по требованию Стрелкова, Кадырова и Пригожина углубило пропасть между кремлем и армией. И самая большая проблема состоит в том, что говоря об "армии", следует иметь в виду достаточно показательную вещь. О какой армии идет речь? Об "официальной", карикатурно усиленной Путиным недавней "могилизацией" армии "чмобиков", или, может, о частных формированиях вроде ПВК "Вагнер", которая интенсивно питается рекрутированными "поваром" Путина головорезов. И кто даст гарантии, что Пригожин воздержится от соблазна подобрать власть, которая в России вот-вот будет "валяться на улице" руками своих наемников? Причем Путин своими руками способствует формированию параллельного войска. Российский оппозиционер Игорь Яковенко заявил, что "вполне возможно, что в партию войны начнут вступать какие-то отдельные российские губернаторы, у которых благодаря указу Путина появились свои региональные армии".

Кто даст гарантии, что Пригожин воздержится от соблазна подобрать власть, которая в России вот-вот будет "валяться на улице" руками своих наемников?

Пожалуй, только на Лубянке остались последние из могикан, лояльных "подполковнику". Но кто бы верил лояльности "чекистов", когда речь пойдет о тектоническом смещении вчерашнего монолита, а ныне – аморфной массы российской власти?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трещина между Путиным и российской армией углубляется, — оппозиционный политик Яковенко

С другой стороны, изоляционизм, на котором настаивали "неистовые" националисты, завершился вынужденным неучастием "вождя" в саммите G-20. Потому что, во-первых, Путин, наверное, не пережил бы еще одного (после встречи лидеров ШОС) унижения игнором, а во-вторых, все понимают, что главным событием индонезийской встречи станет диалог между Байденом и Си Цзиньпином. Кому интересен на таком фоне московский неудачник? Разве Медведеву, который по-прежнему грезит тем, что "Россия формирует мировой порядок". Но для того, чтобы встретиться с "Димоном", можно и не ехать на Бали, он – всегда под рукой.

В конце концов, кому по вкусу давить руку лидеру откровенных извращенцев, болтающих из-за сутулой спины Путина? К примеру, "динамический консерватор", директор "Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета" Андрей Фурсов, беспрестанно жонглирующий собственноручно склепанными терминами "англосфера" и "биоэкотехнофашизм" как черта современного Запада. Почитав опусы этого "изборца", приходишь к выводу, что его "динамический консерватизм" является скорее "патологической конспирологией с элементами паранойи", с побуждением к действию по образцу ВЧК, потому что — конечно, — "ультраглобалисты являются прямыми наследниками нацизма — по одной линии, и троцкизма – во второй».

И таких фурсовых в эрефии – легионы. Так что если уже по максимуму искать виновных после деоккупированного Херсона, плюнь, и не промахнешься. Все они, так или иначе, "цари кровавых дождей", и только цивилизованность современного международного права позволит им обойтись более гуманным наказанием. По крайней мере, никто не додумается пороть им животы…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.