Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Двое бывших народных депутатов Украины от "партии регионов" Олега Царева и Владимира Олейника, а также так называемую "министру иностранных дел "ДНР" Наталию Никонорову, известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с 2014 года скрывались от правосудия.

Досудебным следствием установлено, что 24 февраля предатели незаконно пересекли госграницу и прибыли на временно оккупированную территорию Киевской области.

В частности, в оккупированной деревне Катюжанка предатели записывали интервью для росСМИ, в которых манипулировали "фактами", оправдывая вторжение РФ.

Они в сопровождении вооруженных военных вторглись в церковь во время богослужения и склоняли крестьян к переходу на сторону врага. Также неоднократно посещали Катюжанскую школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев.