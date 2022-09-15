Цареву и еще двум коллаборантам сообщили о подозрении в госизмене и незаконном пересечении границы
СБУ заочно сообщила о подозрении Цареву и еще 2 коллаборантам, пытавшимся "дойти в Киев" с войсками РФ
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Двое бывших народных депутатов Украины от "партии регионов" Олега Царева и Владимира Олейника, а также так называемую "министру иностранных дел "ДНР" Наталию Никонорову, известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с 2014 года скрывались от правосудия.
Досудебным следствием установлено, что 24 февраля предатели незаконно пересекли госграницу и прибыли на временно оккупированную территорию Киевской области.
В частности, в оккупированной деревне Катюжанка предатели записывали интервью для росСМИ, в которых манипулировали "фактами", оправдывая вторжение РФ.
Они в сопровождении вооруженных военных вторглись в церковь во время богослужения и склоняли крестьян к переходу на сторону врага. Также неоднократно посещали Катюжанскую школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев.
- Напомним, в Луганской области коллаборантами стали недавно назначенные чиновники и представители пророссийских партий.
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