Царапины и синяки на шее: в Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка

Об этом информирует полиция .

Родители девочки, которую избила воспитательница в детском саду, обратились в Голосеевскую полицию. На шее ребенка были синяки и царапины.

Полиция оформила обращение и выдала родителям направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Ювенальная полиция также приняла участие в расследовании события и работы с семьей.

По этому факту в Едином реестре досудебных расследований возбуждено уголовное дело за умышленное легкое телесное повреждение. Правонарушение может быть переквалифицировано после получения результатов экспертизы. Следствие продолжается.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.