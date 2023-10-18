Царапины и синяки на шее: в Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка
По факту избиения ребенка в детском саду в Киеве полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители подозревают воспитательницу
Об этом информирует полиция .
Родители девочки, которую избила воспитательница в детском саду, обратились в Голосеевскую полицию. На шее ребенка были синяки и царапины.
Полиция оформила обращение и выдала родителям направление на судебно-медицинскую экспертизу.
Ювенальная полиция также приняла участие в расследовании события и работы с семьей.
По этому факту в Едином реестре досудебных расследований возбуждено уголовное дело за умышленное легкое телесное повреждение. Правонарушение может быть переквалифицировано после получения результатов экспертизы. Следствие продолжается.
Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Кроме того, арестована подозреваемая в пытке детей воспитательница детдома, избившая 9-летнюю и 11-летнюю девушек.
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