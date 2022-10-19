Царь-симулякр. Путин ввел военное положение на аннексированных территориях
В истории Московии были разные цари: кровавые, алкаши, извращенцы (и царицы тоже). Но это первый Царь-Симулякр
Путин ввел военное положение на аннексированных территориях.
В истории Московии были разные цари: кровавые, алкаши, извращенцы (и царицы тоже).
Но это первый Царь-Симулякр.
Когда на руках самые хреновые карты, когда в барабане револьвера восемь из восьми патронов, когда никто эту помятую рожу и не собирается разглаживать — симулируй!
В истории Московии были разные цари: кровавые, алкаши, извращенцы (и царицы тоже). Но это первый Царь-Симулякр
Симулируй победы, симулируй силу, симулируй эффективность, симулируй уверенность в себе.
Наконец, царь — лишь отражение своего разбушевавшегося дегенеративного народца, который ничего не может, кроме как симулировать, вспоминая свою веселую молодость — отсюда и чокнутость на исторических реконструкциях.
Вот и все вместе, царь и народец, и симулируют оргазм.
Народ-симулякр.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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