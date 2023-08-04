Ливень популистских заявлений, обвинений, голословных обещаний, легкомысленной бравады. Правда, добавился еще один элемент, которого тогда не замечалось: имитация "справедливости" специфическими методами, присущими популистам.

Люди, которых привел к власти действующий президент, оказались, мягко говоря, не готовы не только к управленческим функциям, но и к осознанию элементарной ответственности за свои поступки. Возможно, в мирные времена это не так бросалось бы в глаза, но во время войны картинка предстает во всем неотвратимом поразительстве. Брутальные обиды оппонентов, хейтерство и откровенное вредительство, прикрытое патриотическими лозунгами тускнеют в мировосприятии рядовых граждан на фоне роскошных вояжей "слуг народа" на самые дорогие курорты, астрономического состояния "зеленых назначенцев", которые полностью воспользовались окном Овертона, воплощенным в приостановлении декларирования доходов.

Власть не способна системно противодействовать всей этой "пьянке", поскольку владеет единственным политическим арсеналом, который, в конце концов, вывел эти "новые лица" на Олимп, — популизмом.

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И вот первым, кому пришлось попасть под "горячую руку" так называемых борцов за справедливость, а на самом деле невежд и проходимцев, — военными. Я не буду отрицать очевидный факт, что многие должностные лица этого разряда откровенно злоупотребляли своими специфическими должностями: в условиях войны они фактически стали вершителями судеб миллионов. Но меня интересует не волна обысков и обвинений, а реальные решения. А их – нет. Вместо того, чтобы ошалевшие от денег и возможностей чиновники садились за решетку, их отправляют на фронт. Я убежден, что люди такого толка и там сумеют надлежащим образом пристроиться, и вернуться после победы "героями".

То же и с нардепами из "монобольшинства". Или кто-то из них реально ответил за вполне конкретные нарушения закона, по которым статьи Уголовного кодекса? Нет, нет. Написали заявления о сложении полномочий — вот и вся история.

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Давид Арахамия, — глава фракции "Слуг…" в свежем интервью попытался оправдываться за 17 утраченных "штыков", но его попытки были весьма несуразными. Мол, "набирали быстро", преследуя единственную цель – привести "новые лица". Извините, будто речь идет о рабочих, которые должны за час разгрузить фуру, взять копеечку и разойтись.

Арахамия, наверное, забыл, как вместе с Корниенко и Стефанчуком в начале каденции пытались слепить что-то вроде "идеологии" для сборища трускавецких выпускников, манипулируя политологическими кручей? Как жонглировали фразочками типа "народного суверенитета", "неолибертарианства" и тому подобное.

И если кто-то теперь рассказывает о смерти парламентаризма в Украине, то начальные симптомы болезни следует искать именно там – в предвыборной риторике Зеленского и его "Слуг". Идея "править без посредников", как утверждает Гарольд Джеймс, историк, профессор Принстонского университета, напротив "не позволяет реализовать суверенитет, потому что она не предлагает никаких инструментов для управления бесконечным потоком прозаических и очень сложных политических решений, которые правительствам приходится принимать каждый день".

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И, несмотря ни на что, симптом древней болезни время от времени дает о себе знать. Как недавнее заявление "академика" Стефанчука о "дискуссиях" вокруг выборов. Заранее зная об идиотизме такой формулировки в условиях военного положения, спикер на самом деле не только тестировал общественную реакцию на свою, с позволения сказать, креативную идею, а попытался укрепить среди народа мысль о виновности "бояр", которых следовало бы заменить.

В этой всей катавасии отчетливо просматривается эта "исконно российская" мысль о "святом царе" и "отвратительных боярах". Тот же Арахамия настойчиво артикулирует мнение о том, что "коллективное недовольство властью прежде всего фокусируется на депутатах", хотя на самом деле те, кто "каждый президент", то есть рядовые украинцы, понимают жизнь по-другому. Для них есть один "ответственный", и это – Владимир Зеленский.

Сколько бы громоотводов ни нашпиговали вокруг первого лица — та же фракция, чиновники, главы областных администраций, в конце концов, неофициальный вице-президент Андрей Ермак, — они не спасут имидж Владимира Александровича. И он не может справиться в этой ситуации, ведь усилиями своих имиджмейкеров, советников, "положительных блоггеров", да и, наконец, собственными руками сделал себя таким. Судьей и царем, адвокатом и прокурором, комиком и полководцем.

И сколько бы новых "видосиков" не записали в "квартале" Офиса президента, сколько пламенных спичей не произносил Зеленский, ничто и никто не сможет перевесить вывод, к которому уверенно следует украинский избиратель. "И скажут они: нет у нас Царя (Осеи 10.3)".

Кстати: 77,6% украинцев считают, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях (результаты общенационального опроса Фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии при поддержке Пражского центра гражданского общества. Июль, 2023)

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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