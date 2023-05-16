Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула в эфире Еспресо.

Он отметил, что армия России не хочет идти воевать, поскольку осознает, что нет смысла воевать за то, чтобы кто-то сидел в Кремле и хорошо себя чувствовал. Однако, по мнению Притулы, другой причины для войны у России нет.

"Россияне начинают понемногу понимать, что фактически их убивают ради того, чтобы Путин немного дольше пожил. Такая ситуация в России уже началась. Это не значит, что они станут нам друзьями, никогда друзьями они нам не будут, однако то, что они сейчас будут поворачивать оружие против своих и начнут думать о том, что им нужно как-то выживать, а их хотят убить – это уже реальная ситуация", – сказал военный эксперт.

Притула добавил, что Россия постарается принудительно мобилизовать большое количество персонала.

"Некуда деваться понаехавшим жителям Крыма, которых по разным государственным программам переселили в Крым, там было около 300 тыс. переселенцев, а значит около 40 тыс. мобилизационного резерва. Его абсолютно весь загребут", - отметил он.

Также, по словам Притулы, для россиян стали знаковыми недавние взрывы в Луганске и прилеты, которые не произошли в Киеве ночью. По его мнению, сбитие всех "кинжалов", которые сегодня летели над столицей, подтверждает то, что Путину нечем угрожать и нечем кичиться перед своей аудиторией.

"Потому что "искандеры" больше не смеются, все стало совсем плохо. И теперь оказалось, что в России король голый, то есть царь голый. Он не может уже ничем угрожать. У него нет никакого чудо-оружия, о котором он так много говорил, нет "кинжалов" - они не работают. И соответственно, с большой вероятностью, ракеты, которые там стоят, никуда не полетят, потому что нет... Они слишком долго стоят, во-первых. Во-вторых, скорее всего, вся их начинка уже давно прогнила", – рассказал Притула.

Военный эксперт также добавил, что сейчас сложилась ситуация, когда Россия оказалась не такой, какой ее рисовали, в частности, для своих граждан. Среди россиян будут расти негативные настроения, которые приведут к военной и политической катастрофе на территории страны.

"Для россиян это уже большой знак: все, власти в Кремле не смогли победить Украину, они слабы и нужно действовать. И это реальные настроения на территории РФ, они нам не друзья, однако такие ситуации у них начались", - подытожил он.