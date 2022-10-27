Об этом он заявил во время выступления на Валдайском форуме.

Владимир Путин обвинил США в "дескридитации института международных финансов" и отметил, что Америка незаконно "присвоила" золотовалютные резервы РФ.

"Кроме того, используя доллар как оружие, США дискредитировали институт международных финансовых резервов. Сначала они их обесценили за счет инфляции в зоне доллара и евро, а затем и вовсе цап-царап - забрали наши золотовалютные резервы", - заявил Путин.

Диктатор считает, что избежать появления новых экономических и финансовых платформ не получится. Он отметил, что такие платформы должны находиться за пределами национальных юрисдикций и не зависеть от единого центра управления.

"Это можно сделать усилиями многих стран. Это поможет избежать злоупотреблений в сфере новой глобальной инфраструктуры, поможет эффективно, выгодно и безопасно влиять на международные финансовые соглашения, без доллара и других резервных валют", - сказал президент РФ.

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