"Цап-царап наши золотовалютные резервы": Путин обвинил США в использовании доллара в качестве оружия и допустил появление новых мировых финансовых платформ
Президент РФ Владимир Путин обвинил США в использовании доллара в качестве оружия и заявил, что должны появиться новые мировые финансовые платформы без национальных юрисдикций
Об этом он заявил во время выступления на Валдайском форуме.
Владимир Путин обвинил США в "дескридитации института международных финансов" и отметил, что Америка незаконно "присвоила" золотовалютные резервы РФ.
"Кроме того, используя доллар как оружие, США дискредитировали институт международных финансовых резервов. Сначала они их обесценили за счет инфляции в зоне доллара и евро, а затем и вовсе цап-царап - забрали наши золотовалютные резервы", - заявил Путин.
Диктатор считает, что избежать появления новых экономических и финансовых платформ не получится. Он отметил, что такие платформы должны находиться за пределами национальных юрисдикций и не зависеть от единого центра управления.
"Это можно сделать усилиями многих стран. Это поможет избежать злоупотреблений в сфере новой глобальной инфраструктуры, поможет эффективно, выгодно и безопасно влиять на международные финансовые соглашения, без доллара и других резервных валют", - сказал президент РФ.
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