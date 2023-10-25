ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух боевиков в лагере Дженин
Во время проведения антитеррористической операции Израиля в Вади Брукини, в районе Дженина ЦАХАЛ ликвидировал двух боевиков, обстреливавших израильских военных
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"Недавно силы ЦАХАЛа и израильской пограничной полиции проводили антитеррористическую деятельность в Вади Брукини, в районе Дженина, и задержали двух человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Кроме того, силы открывали огонь в сторону вооруженных террористов". .
Сообщается также, что во время контртеррористической операции Армии обороны Израиля в лагере Дженин вооруженные боевики вели огонь и бросали взрывные устройства в сторону израильских военных.
Тогда в ответ на атаки БпЛА ЦАХАЛ нанес удар по позициям боевиков и отметил, что было попадание по цели. О пострадавших израильских силах безопасности не сообщается.
- 24 октября истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по сирийским позициям в ответ на ракетные обстрелы с территории Сирии.
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