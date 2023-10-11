ЦАХАЛ заявил о ракетном ударе по Израилю с территории Ливана и нанес ответные удары
В среду, 11 октября, с территории Ливана была выпущена противотанковая управляемая ракета по военному посту в Израиле. ЦАХАЛ заявил об ответных ударах
Об этом сообщает Times of Israel.
"Армия обороны Израиля сообщает, что противотанковая управляемая ракета была выпущена из Ливана по военному посту у северной деревни Араб-эль-Арамше", - говорится в сообщении.
Позже стало известно, что ЦАХАЛ нанес удары по Ливану в ответ на атаку противотанковых управляемых ракет на границе.
Военные говорят, что в ближайшее время предоставят дополнительную информацию об атаке и ответе.
- 8 октября, израильские войска заявили , что Ливан нанес удары по их территории, поэтому армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала ответные. В частности, израильская авиация нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки движения ХАМАС.
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