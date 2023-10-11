ЦАХАЛ заявил о ракетном ударе по Израилю с территории Ливана и нанес ответные удары

Об этом сообщает Times of Israel.

"Армия обороны Израиля сообщает, что противотанковая управляемая ракета была выпущена из Ливана по военному посту у северной деревни Араб-эль-Арамше", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что ЦАХАЛ нанес удары по Ливану в ответ на атаку противотанковых управляемых ракет на границе.

Военные говорят, что в ближайшее время предоставят дополнительную информацию об атаке и ответе.