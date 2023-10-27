ЦАХАЛ заявил о начале сухопутной операции в Газе
В пятницу, 27 октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что она расширяет наземные операции в Газе
Об этом заявил спикер армии Даниэль Хагари, передает CNN.
Представитель армии заявил, что они расширяют наземные операции в Газе. В то же время CNN со ссылкой на жителей Газы сообщила, что авиаудары перед заявлением ЦАХАЛ были интенсивными с начала боевых действий почти три недели назад.
"За последние часы выросло количество атак на подземные цели и инфраструктуры террористов", - говорится в сообщении.
Палестинская телекоммуникационная компания Jawwal, предоставляющая услуги мобильной связи Гази, заявила, что "интенсивные бомбардировки за последний час привели к разрушению всех других международных маршрутов, соединяющих Газу с внешним миром" и отключению интернета и связи.
Высокопоставленный чиновник ХАМАС Хусам Бадран призвал палестинцев противостоять ЦАХАЛу на контрольно-пропускных пунктах и в городах на Западном берегу.
"Настоало время взяться за оружие", - сказал он в заявлении.
Ранее министр обороны Израиля Галант заявил, что наземное наступление в Газе будет длительным и сложным процессом из-за подземных тоннелей ХАМАС. В частности, проблему составляет густота населения сектора
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