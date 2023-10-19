ЦАХАЛ заявил о ликвидации руководителя Комитета народного сопротивления Газы
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации руководителя военного крыла террористической группы "Комитеты народного сопротивления" в Газе
Об этом пишет The Times of Israel.
Комитеты народного сопротивления являются третьей по величине террористической группой в Газе после ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
В то же время, ЦАХАЛ заявляет, что в течение суток они поразили сотни объектов боевиков ХАМАС, в том числе пункты запуска противотанковых ракет, тоннели, инфраструктуру разведки, оперативный штаб и другие.
- В ночь на понедельник, 16 октября, армия обороны Израилянанесла удары по военной инфраструктуре исламистской террористической организации "Хезболла" в Ливане.
- Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, отметил , что Ирану нужно воевать чужими руками, поэтому подтягивает к активным боевым действиям шиитские группировки из Афганистана и Пакистана, продолжая тянуть в войну "Хезболлу".
- 19 октября израильские военные заявили , что нанесли удары по военным объектам террористической организации "Хезболла" на границе с Ливаном.
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