ЦАХАЛ заявил о ликвидации руководителя Комитета народного сопротивления Газы

Об этом пишет The Times of Israel.

Комитеты народного сопротивления являются третьей по величине террористической группой в Газе после ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

В то же время, ЦАХАЛ заявляет, что в течение суток они поразили сотни объектов боевиков ХАМАС, в том числе пункты запуска противотанковых ракет, тоннели, инфраструктуру разведки, оперативный штаб и другие.