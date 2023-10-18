ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух командиров ХАМАСа

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что жертвами стали начальник группы противотанковых управляемых ракет в городской бригаде ХАМАС в Газе Мухаммад Авдалла и командующий военно-морскими силами ХАМАС Акрам Хиджази.

Они были ликвидированы благодаря расследовательным усилиям агентства безопасности "Шин Бет" и Управления военной разведки.

"ЦАХАЛ утверждает, что он также нанес удары по командным центрам ХАМАС, плацдармам, местам запуска противотанковых управляемых ракет, а также по военной инфраструктуре, некоторые из них содержали тоннели", - говорится в сообщении.