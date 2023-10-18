ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух командиров ХАМАСа
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации еще двух командиров ХАМАСа в Газе в результате ударов за прошедшие сутки
Об этом сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что жертвами стали начальник группы противотанковых управляемых ракет в городской бригаде ХАМАС в Газе Мухаммад Авдалла и командующий военно-морскими силами ХАМАС Акрам Хиджази.
Они были ликвидированы благодаря расследовательным усилиям агентства безопасности "Шин Бет" и Управления военной разведки.
"ЦАХАЛ утверждает, что он также нанес удары по командным центрам ХАМАС, плацдармам, местам запуска противотанковых управляемых ракет, а также по военной инфраструктуре, некоторые из них содержали тоннели", - говорится в сообщении.
- Во вторник, 17 октября, боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование.
- Президент США Джо Байден должен был встретиться с королем Иордании, главами Палестины и Египта в Аммане 18 октября, но отменил поездку из-за объявления траура в Палестине по погибшим во время атаки по больнице в Газе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.48 Покупка 37.48Продажа 38.17
- EUR Покупка 39.6Продажа 40.69
- Актуальное
- Важное