ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал старшего командира ХАМАС на юге Газы

Об этом пишет The Times of Israel.

Отмечается, что Муатаз Ид, руководитель южного округа национальной безопасности террористической группировки, погиб в результате авиаудара на юге Газы.

Военные сообщают, что сегодня атаковали более 250 объектов в Газе, преимущественно в северной части.

Среди целей ЦАХАЛ были военные штабы ХАМАС и Палестинского исламского джихада, надзорные пункты и несколько мест запуска ракет.