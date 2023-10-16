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ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал старшего командира ХАМАС на юге Газы

16 октября, 2023 понедельник
00:47
Мир

Армия обороны Израиля в воскресенье, 15 октября, убила на юге Газы одного из высокопоставленных командиров боевиков ХАМАС Муатаза Ида

Об этом пишет The Times of Israel.

Отмечается, что Муатаз Ид, руководитель южного округа национальной безопасности террористической группировки, погиб в результате авиаудара на юге Газы.

Военные сообщают, что сегодня атаковали более 250 объектов в Газе, преимущественно в северной части.

Среди целей ЦАХАЛ были военные штабы ХАМАС и Палестинского исламского джихада, надзорные пункты и несколько мест запуска ракет.

  • Напомним, что сегодня израильские силы также убили ключевого командира ХАМАСа, причастного к массовому убийству в кибуце Нирим, Биллала аль-Кедра.
Израиль
Палестина
Военные новости
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