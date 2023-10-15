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ЦАХАЛ убил ключевого командира ХАМАС, причастного к нападению на кибуц

15 октября, 2023 воскресенье
18:59
Мир

В воскресенье, 15 сентября, израильские силы убили причастного к массовому убийству в кибуце Нирим ключевого командира ХАМАСа Биллала аль-Кедра

Об этом сообщает The Hill.

Спикер Армии обороны Израиля подтвердил, что в воскресенье, 15 октября был убит ключевой командир ХАМАСа, причастный к массовому убийству в кибуце Нирим на юге Израиля на прошлой неделе.

"Операция продолжается. Мы уничтожаем потенциал ХАМАСа, и я бы сказал, что мы также сосредотачиваемся на спецподразделениях ХАМАСа, силах "Накба", - заявил подполковник Питер Лернер. "Буквально минувшей ночью мы смогли идентифицировать, выследить и убить Биллала аль-Кедру".

По словам Лернера, аль-Кедра был командиром южного подразделения ХАМАСа "Нухба", который был "ответственным" и "участвовал" в нападениях на кибуц Нирим, включавших убийства женщин и детей.

Атаки Израиля происходят в рамках более масштабного контрнаступления против ХАМАС, палестинской боевой группировки, контролирующей сектор Газа, после неожиданных атак группировки 7 октября.

  • Напомним, ЦАХАЛ завершает подготовку к наземной операции в Газе. Ее начало откладывается
  • из-за продления срока эвакуации, предоставленного гражданскому населению сектора.
  • Утром воскресенья, 15 октября 2023 года, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.
  • В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город. Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.
  • Также 15 октября министр энергетики Израиля подтвердил решение о включении водоснабжения в южной части Газы, согласованное с премьером и президентом США.
  • Война Израиля с террористической группировкой ХАМАС продолжается уже 9-й день.
Израиль
Палестина
Война в Израиле
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