ЦАХАЛ убил ключевого командира ХАМАС, причастного к нападению на кибуц

Об этом сообщает The Hill.

Спикер Армии обороны Израиля подтвердил, что в воскресенье, 15 октября был убит ключевой командир ХАМАСа, причастный к массовому убийству в кибуце Нирим на юге Израиля на прошлой неделе.

"Операция продолжается. Мы уничтожаем потенциал ХАМАСа, и я бы сказал, что мы также сосредотачиваемся на спецподразделениях ХАМАСа, силах "Накба", - заявил подполковник Питер Лернер. "Буквально минувшей ночью мы смогли идентифицировать, выследить и убить Биллала аль-Кедру".

По словам Лернера, аль-Кедра был командиром южного подразделения ХАМАСа "Нухба", который был "ответственным" и "участвовал" в нападениях на кибуц Нирим, включавших убийства женщин и детей.

Атаки Израиля происходят в рамках более масштабного контрнаступления против ХАМАС, палестинской боевой группировки, контролирующей сектор Газа, после неожиданных атак группировки 7 октября.