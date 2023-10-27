ЦАХАЛ совершил сухопутный рейд на территорию сектора Газы
Армия обороны Израиля ударила по десяткам целей ХАМАСа, в частности, пунктами запуска противотанковых ракет, военным командным и контрольным центрам, в ходе целенаправленного рейда на сектор Газы
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"Сухопутные силы Армии обороны Израиля в сопровождении истребителей и БпЛА совершили дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа. В рамках этих мероприятий авиация и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической и Газа", - говорится в сообщении.
В ходе операции ЦАХАЛ обнаружил и нанес удары по пунктам запуска противотанковых ракет, военным командным и контрольным центрам, позициям террористов ХАМАС и другим объектам группировки.
После проведения операции израильские войска вышли из района. В конце боевых действий Цахал не сообщали о пострадавших.
В пресс-службе добавили видео из передового командного центра 36-й дивизии и видео командующего Южным командованием генерал-майора Ярона Финкельмана и командующего ВВС Израиля генерал-майора Томера Бара в Центре управления огнем Южного командования.
- ЦАХАЛ построил уменьшенную копию палестинского поселения, которую назвали "маленькая Газа" – в ней израильские военные готовятся к уличным боям.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное