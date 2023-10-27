ЦАХАЛ совершил сухопутный рейд на территорию сектора Газы

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Сухопутные силы Армии обороны Израиля в сопровождении истребителей и БпЛА совершили дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа. В рамках этих мероприятий авиация и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической и Газа", - говорится в сообщении.

В ходе операции ЦАХАЛ обнаружил и нанес удары по пунктам запуска противотанковых ракет, военным командным и контрольным центрам, позициям террористов ХАМАС и другим объектам группировки.

После проведения операции израильские войска вышли из района. В конце боевых действий Цахал не сообщали о пострадавших.

В пресс-службе добавили видео из передового командного центра 36-й дивизии и видео командующего Южным командованием генерал-майора Ярона Финкельмана и командующего ВВС Израиля генерал-майора Томера Бара в Центре управления огнем Южного командования.